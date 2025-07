JUEVES A horas del cierre de listas, se rompió el PRO en PBA y hay broncas cruzadas

El PRO se partió en Buenos Aires y no todos los intendentes amarillos estarán dentro del paraguas de La Libertad Avanza para competir en las elecciones del 7 de octubre. Javier Martínez, alcalde de Pergamino confirmó que, junto a su par, Santiago Passaglia, competirán bajo el sello Hechos, por fuera del esquema violeta que pactó Cristian Ritondo con Sebastián Pareja.

El horno no está para bollos. E lunes, La Libertad Avanza pidió el 70% de las listas municipales, una demanda que a Martínez y otros alcaldes no les parece, ni de cerca, razonable. El sello, sin Javier Milei, mediría en torno a los 20 puntos, al menos en Pergamino, mientras que el armado de Juntos por el Cambio se ubicaría alrededor de los 40, con chances de mejorar la performance con una buena campaña.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con esos números en la mano, a Martínez no le pareció posible aceptar la demanda violeta. Pero los antecedentes libertarios tampoco colaboran. Los concejales de La Libertad Avanza, se acusó, votaron todo con el kirchnerismo. El alcalde no está dispuesto a entregarle la ciudad al movimiento violeta. Existe la convicción de que si el mileísmo está en condiciones de gobernar o tener mayor representación en el distrito, lo deberá definir la ciudadanía y no la dirigencia.

Hacia adentro, también hay mucho malestar con la comunicación amarilla, porque los intendentes vienen escuchando en boca de Ritondo, hace meses, que los 13 alcaldes PRO iban a tener prioridad en el armado de las listas locales, acuerdo que no se plasmó en las demandas libertarias.

En sus redes sociales, Martínez confirmó su decisión de ir por afuera. “Junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS”, sostuvo. “Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino. Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia. Ahora es momento de unir esfuerzos con quienes comparten nuestra manera de trabajar y mostrar resultados”.

Según comunicó el alcalde de Pergamino, el lugar desde el cual competirán es “claro: al kirchnerismo no se le gana discutiendo, se le gana con hechos”. Por eso, enumeró algunas de las políticas de ambos distritos de la segunda sección electoral: “Nuestros municipios han sido líderes en la reducción del empleo público por habitante, han sostenido sistemáticamente el superávit fiscal, eliminamos tasas y cada vez hacemos más obras para los vecinos”.

Los dos distritos tendrán su propia boleta para la elección de concejales y consejeros escolares, pero también competirán de esa manera en los comicios seccionales que renovarán parte de la Legislatura bonaerense.

Se espera que los aliados que conformaron Juntos por el Cambio en esos municipios también acompañen la decisión de competir con el sello Hechos. El radicalismo, por lo tanto, debería moverse junto al intendente Martínez, también por fuera de la alianza Somos Buenos Aires, sellada por la UCR y otros partidos de la avenida del medio.

¿Serán los únicos en jugar por fuera? Hay dudas. Se mira de cerca lo que puedan hacer municipios como Rojas, comandado por la UCR, pero también Junín y 9 de Julio. No así a Vicente López que, se dijo, el gobierno trata un poco mejor.

Los intendentes saben que LLA no está cumpliendo con el pacto que respeta sus territorialidades, por lo que no se descarta que también puedan encontrar la forma de ir con otra marca, ante las demandas poco razonables de la Casa Rosada.

Estos quiebres no son aislados. El malestar alcanza distintas latitudes. En Lincoln, la concejala Cuti Walberg anunció que no renovará su banca ni será parte de la alianza entre "LLA y el ritondismo local". Manifestó en redes sociales que el partido amarillo se ese distrito no llegó a un acuerdo y advirtió que quienes se sumen a la lista violeta lo harán por "migajas", acusando a un sector de solo buscar la mejor forma de "acomodarse" a sí mismo.

El sábado a medianoche vencerá el plazo para presentar candidaturas. En una elección muy compleja, por primera vez la provincia irá a las urnas separada de la Nación. Se deberán completar listas en las ocho secciones electorales para la renovación de la Legislatura bonaerense, además de nóminas en los 135 distritos para sus concejos deliberante y consejeros escolares. El 7 de agosto llegará el momento del cierre de alianzas nacionales que, se supone, será el mismo.