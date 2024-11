Yuyito González admitió que le dijo su nieta sobre Javier Milei: "Intuía "

La reacción de la nieta de Yuyito con Milei.

El presidente Javier Milei visitó el programa de su novia, Amalia "Yuyito" González, y allí la conductora de Empezar el Día, que se trasmite por Ciudad Magazine, reveló la reacción de su nieta la primera vez que vio al mandatario.

Esta fue la primera nota que le da Milei a Yuyito desde que son pareja, ya que el anterior encuentro, un año atrás él estaba en pareja con la comediante Fátima Flórez. Además, en aquel entonces aún era candidato y le habìa prometido regresar si llegaba a la Casa Rosada.

"Yo creo que en algún sentido ellos saben que los máximos beneficiarios del laburo enorme que hacemos son ellos. Y creo que, y eso es genuino, y ellos lo entienden, digamos, los chicos, digamos, los mueve la intuición", expresó Javier Milei durante la nota a su pareja.

En ese sentido, Yuyito González acotó: "La intuición, no, la bondad que tenés. Vos tenés bondad”. Sin embargo, el presidente pareció no darle relevancia a la bondad como rasgo: “No, eso no me importa”.

"Si no, pero lo tenés, tenés una bondad interior, tenés una cosa de... Mirá, yo lo veo con mi nieta. El día que fuimos a la casa de Baro y de Marcos a vernos, a reunirnos todos, yo te conté qué decía después mi nieta, Josefina, que tiene 6 años: ‘¿Cuándo vuelve Milei?’, decía la nena", aseguró Yuyito González en su programa Empezar el Dia. La niña es la hija de Bárbara Coppola, fruto de la relación de la exvedette con Guillermo Coppola.

“Y, sin embargo, no es que había pasado nada, no es que le llegaste con un regalo”, agregó la conductora. Javier Milei nuevamente le restó importancia a las apreciaciones de su pareja. “Josefina intuía antes cosas, dale. De antes, y los padres que la manijeaban todo el tiempo”, ironizó.

El incómodo momento de Yuyito y Milei: "De eso no ibamos a hablar"

Además de este tema, en la nota se revelaron algunas cuestiones intimas de la pareja. En un momento, Javier Milei recordó que "tenía una banda de rock y cantaba" y habló de su fanatismo por The Rolling Stones.

“Tenés, por un lado, el arquero de fútbol, el cantante de rock y el economista”, continuó el presidente hablando de si mismo y Yuyito González lo interrumpió: “Sos medio adolescente todavía”

“No, vos porque sos madraza y querés que me comporte como un adolescente porque te gusta jugar el papel de madraza”, redobló el mandatario para sorpresa de la conductora, aunque rápidamente reculó: “Pero se suponía que no íbamos a hablar de esas cosas”