Escándalo en Telefe: echaron a una histórica conductora y ya tiene reemplazo.

Una nueva tormenta sacude a la televisión argentina. En medio de conflictos legales y una imagen pública en plena crisis, una reconocida figura del canal habría sido apartada de su rol protagónico en uno de los realities más exitosos de Telefe. La decisión, según trascendió, responde a razones comerciales y al impacto negativo que generó su exposición mediática.

La protagonista de esta situación es Wanda Nara, quien en los últimos años había logrado consolidarse como conductora de programas culinarios, sorprendiendo con su desempeño en MasterChef y Bake Off Famosos. Sin embargo, los escándalos recientes, principalmente su explosiva separación de Mauro Icardi, las disputas por la tenencia de sus hijas y las críticas a su estrategia legal, habrían provocado que Telefe prescindiera de sus servicios.

La información fue revelada en el programa Puro Show, donde Angie Balbiani explicó: “Tienen miedo. Las marcas no acompañan, es una decisión comercial. Habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho”. Según el mismo ciclo, el canal ya tendría reemplazo confirmado: Santiago del Moro, uno de los conductores más fuertes de Telefe, tomaría la posta en MasterChef Famosos. Si bien no se sabe si Wanda quedó completamente fuera del canal, todo indicaría que su rol estelar ya no formará parte de la nueva temporada del programa.

Esta noticia representa un golpe fuerte para Nara, quien había manifestado públicamente su entusiasmo por volver a conducir el reality. A pesar de esta baja laboral, la empresaria mantiene activos otros frentes profesionales: su marca de maquillaje, campañas como modelo, su carrera musical y una serie de Netflix en desarrollo. Hasta el momento, ni Wanda ni Telefe se pronunciaron oficialmente al respecto.

El fuerte reclamo de Wanda Nara contra Javier Milei en medio de la crisis: "No sé si lo va a ver"

Wanda Nara sorprendió a todos con un reclamo contra el Presidente de la Nación, Javier Milei. La conductora se expresó a través de su cuenta de Instagram con un mensaje contundente e inesperado para los seguidores de quien en los últimos días terminó su relación con el cantante L-Gante.

“Este es un pedido para nuestro presidente. No sé si lo va a ver o alguien se lo puede hacer llegar...”, comenzó diciendo Wanda Nara. Acto seguido, la protagonista describió cuál es el problema por el cual le envió un mensaje público a Javier Milei en medio de la crisis económica.

Sorprendiendo a todos, Wanda Nara aseguró: “Queremos ver de implementar... No sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados. Estamos muy malacostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras”.

“Nos quedamos acá con Cookie afuera del supermercado. Nos dejaron afuera y por suerte vinimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras. Pero bueno”, cerró Wanda Nara. Este pedido se hizo viral en las redes sociales, dada la inesperada situación por la que la conductora acudió a Javier Milei.