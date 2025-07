Cacería de inmigrantes en España: Torre Pacheco no es un caso aislado en el mundo

Cientos de personas marcharon a Madrid y Barcelona por el ataque.

La “cacería de migrantes” en Torre Pacheco, España, abre el debate sobre la responsabilidad de espacios políticos como Vox y sus discursos xenófobos y de odio. El municipio de la región de Murcia fue escenario de violentas persecuciones a inmigrantes de origen magrebí que se originaron con un video de una agresión que se viralizó con contenido falso. A través de las redes sociales se empezaron a convocar ultras que salieron, literalmente, a cazar extranjeros y pedir su expulsión pese a que muchos de ellos si bien nacieron fuera, desde pequeños viven allí, no conocen su país de origen y no hablan otro idioma que el español pero que quedan en una especie de limbo entre la cultura e identidad de su familia y la discriminación en las calles.

Cronología de una cacería

Torre Pacheco es un municipio de 40 mil habitantes, en donde se considera que actualmente uno de cada cinco habitantes, casi un 20% del total, tiene origen magrebí, el norte de África, mayoritariamente marroquí. Este número además se espera que a futuro sea mayor porque también son las mujeres de origen extranjero quienes tienen mayor cantidad de hijos que las locales, algunas veces hasta tres veces más. Es una ciudad agrícola que depende mucho de la mano de obra migrante que llega tan desesperada en búsqueda de trabajo, que cada tanto aparecen denuncias de las condiciones laborales y algunos analistas denominan directamente como una “nueva esclavitud”.

El pasado 9 de julio se conoció la noticia de que Domingo Tomás Martínez, de 68 años y de Torre Pacheco, había recibido una fuerte golpiza. La población conmocionada por el hecho de violencia convoca a una marcha, pero a la par en las redes sociales comenzaba a gestarse una serie de publicaciones falsas y cargadas de odio en las que convocaban a grupos ultras a “cazar” migrantes. Entre las falsedades que se conocieron posteriormente, se supo que quienes golpearon al hombre eran de origen magrebí, uno de ellos de 19 años que tenía residencia en Barcelona no en el municipio, pero que habría viajado hasta allí.

Hombres encapuchados con palos en mano y con gritos xenófobos salieron a las calles a buscar migrantes, mientras que a la par dañaban hogares en barrios donde saben que viven mayoritariamente extranjeros. Esto ocasionó un fuerte temor en familias enteras, que según han podido contar a los medios locales, ni siquiera se atreven a salir de sus casas por temor a ser perseguidos. Una verdadera caza. Además, plantean el temor de mandar a sus hijos a las escuelas cuando vuelvan las clases en septiembre.

Discursos de odio de la ultraderecha

“Hace 20 años me preguntaron en una entrevista, cuáles eran las principales amenazas para el futuro de España y yo contesté que una de las principales era la inmigración procedente de los países islámicos”, decía el diputado y líder de VOX, Santiago Abascal, aliado de Javier Milei, en marzo pasado en el Congreso. Se podrían enumerar infinidad de discursos en los que el político arremete en primera instancia contra los migrantes, pero particularmente focalizado en los musulmanes, con discursos claramente catalogados como xenófobos e islamófobos.

Además de asociar a los migrantes musulmanes a la delincuencia, a la invasión, también cuestiona al Estado y a la Unión Europea por recibir a los extranjeros. Incluso, sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza la “sensiblería” para decir que son desamparados y ayudarlos con financiamiento para que lleguen de manera ilegal al país. “Si hay que usar dinero público de los españoles que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva”, le decía el líder de VOX al Presidente en una sesión legislativa.

Santiago Abascal, diputado y líder de VOX.

Horas después de que se conociera el caso del jubilado de Torre Pacheco golpeado cuando había salido a pasear, el portavoz de la extrema derecha del municipio, José Garre, publicó un posteo en solidaridad con Domingo pero lo acompañaba de un video falso. Allí se veía cómo unos hombres golpeaban a otro, con similitud físicas al pachiquero, y lo acompañaba este mensaje: “Así infunden el terror en Torre Pacheco los de la religión de paz. Puro talento de los que van a pagar nuestras pensiones y no comen jamón. Deseamos una pronta y buena recuperación a Domingo y mucho ánimo y fuerzas para afrontar esta situación, también para su familia”. Más tarde se supo además, que el ultraderechista sabía que ese video era falso, sin embargo, comenzó a viralizarse.

“Cuando llega alguien con ganas de sacar rédito político como VOX y otros de similar ideología, el incendio comienza y no sabemos cuándo se podrá controlar el fuego. Hay mucho miedo ahora, familias enteras que llevan una semana sin salir de casa. Musulmanes, de origen marroquí que se preguntan qué va a pasar en septiembre cuando toque volver al colegio con nombres como Mohamed o Fátima hay preocupación les han cambiado la vida a peor”, explica a El Destape, el sociólogo y periodista de Torre Pacheco, Paulino Ros, quien está en constante contacto con las víctimas de las cacerías y no tiene dudas de la influencia que tuvo la viralización de información falsa, y los discursos de odio de la dirigencia política que terminaron en estas persecuciones.

Para Miguel Ramos, periodista y autor del libro Antifascistas, en diálogo con este portal, también encuentra una vinculación directa con la dirigencia política: “VOX lleva mucho tiempo buscando lo que ha sucedido en Torre Pacheco. Cada vez que ha habido un crimen o ha habido un suceso han estado enmarcando o situando el fenómeno migratorio en el centro de la cuestión. Claro que ha tenido que ver porque es un discurso global de ultraderecha no solo racista sino también islamófoba”.

Ramos cuestiona también la forma en la que mediáticamente se toman los términos para hacer referencia a lo que sucedió estos días en la región de Murcia y agrega: “Lo que busca VOX y lo que ha encontrado ahora es que se hable de migración y no de cacería racista. Se está hablando de migración atravesada por temas de violencia, seguridad pública, miedo, es el marco favorito de la extrema derecha para difundir su ideario racista hay una clara relación directa entre el discurso de VOX y lo que sucedió”.

“No soy de aquí, ni soy de allá”

Hay otra cuestión que atraviesa lo sucedido en esta región de España y tiene que ver con los jóvenes adolescentes que nacieron fuera del país, pero que viven allí desde chicos y no encuentran su lugar de pertenencia. En muchos casos, perdieron las costumbres o la identidad de su familia, no profesan el Islam con las mismas características o ni siquiera hablan el idioma de sus padres, pero tampoco son integrados completamente a la sociedad española.

“La cuestión es que los grupos de ultraderecha han aprovechado para convocar a esa cacería de chavales que han nacido en España, en Torre Pacheco, a los que no se los deja integrarse, no se les permite ser españoles porque se les odia desde la redes sociales y en la calle, y se les recuerda desde el colegio que son ‘moros de mierda’, se les dice 'vete a tu país', y ellos dicen ‘mi país es España, no conozco Marruecos’”, explica Ros, sobre la situación de muchos de los jóvenes del municipio, hijos de quienes llegaron en las últimas décadas al país, y agrega: “Es una generación que ha visto empeorada su vida entre quienes en la calle se los considera ‘moros de mierda’ y en sus casas extranjeros”.

Ros afirma también que la marginalidad en la que muchas veces les toca vivir a esos sectores los convierte en “carne de cañón” de quienes sí se dedican abiertamente a la delincuencia. En ese contexto, el sociólogo asegura: “No se puede decir que todos los marroquíes son delincuentes, no es posible decirlo de ninguna comunidad. Es un ataque que no tiene nada que ver con la realidad, la pregunta es por qué viene gente de afuera de Murcia a hacer esta agresión y a través de fake news en redes sociales”. El especialista sostiene que se deben fomentar más los presupuestos públicos destinados a programas y proyectos de inclusión de ese sector de la población y cierra con un mensaje de integración: “Nadie es más que nadie y el ‘otro’ es nuestro”.

Si bien la situación de Torre Pacheco mermó en las últimas horas, no es un hecho aislado en el mundo. Sin ir más lejos, en el 2024 se desató también una cacería contra migrantes en el Reino Unido cuando circuló una información falsa sobre los atacantes de unas nenas que fueron asesinadas. Sin dejar de sumar no solo los discursos de VOX en España, sino los de Donald Trump en Estados Unidos contra los migrantes latinos y un sinfín de países que señalan a la migración como sinónimo de violencia. El contexto de una ultraderecha desenfrenada que puede esparcir mentiras que se viralizan en las redes sociales es un combo perfecto para una sociedad descontenta que cree encontrar en el extranjero al responsable de sus males.