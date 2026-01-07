Paritarias UOM con aumento: cuánto cobro en enero 2026 y escala salarial

Aumento de los metalúrgicos en enero.

Con el arranque de enero de 2026, los trabajadores metalmecánicos alcanzados por la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comienzan a percibir el último tramo del acuerdo salarial vigente, firmado con las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento, que cubre el período abril 2025 – marzo 2026, establece un incremento remunerativo acumulado del 14%, distribuido en dos tramos del 4,2% cada uno: el primero aplicado en noviembre de 2025 y el segundo que impacta ahora, en enero de 2026. A eso se suman sumas fijas no remunerativas por un total de $160.000, pagaderas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

Cuánto cobran los metalúrgicos en enero.

Estos montos tienen vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en la que las partes acordaron activar una cláusula de revisión, en función de la evolución de la inflación y la situación del sector.

Cuánto se cobra en enero: el nuevo piso salarial

Desde enero, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los trabajadores metalúrgicos se fija en $1.004.438 mensuales. Este valor funciona como piso salarial, ya que integra conceptos remunerativos y no remunerativos, pero no incluye horas extras ni incide en el cálculo de indemnizaciones.

Con la aplicación del aumento, las escalas básicas para los trabajadores mensualizados superan los $793.000 en las categorías iniciales y alcanzan valores por encima del millón de pesos en los niveles administrativos y técnicos más altos. En el caso del personal jornalizado, el valor de la hora arranca en torno a los $4.100 para las categorías más bajas y supera los $6.500 en los niveles superiores, según la rama y la calificación.

Salarios confirmados en enero.

Rama 21: los siderúrgicos, sin acuerdo

Distinta es la situación de los trabajadores siderúrgicos, encuadrados en la Rama 21, que quedaron excluidos de este acuerdo paritario. El sector cerró 2025 sin una actualización salarial específica y mantiene negociaciones abiertas con las empresas del rubro, a la espera de un entendimiento propio.

Con este esquema, la paritaria de la UOM vuelve a consolidar un sendero de recomposición escalonada, con un fuerte peso de sumas fijas, mientras el gremio se prepara para reabrir la discusión salarial en marzo, en un contexto económico que sigue poniendo presión sobre los ingresos reales.

