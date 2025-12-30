Paritarias UOM 2026 hoy: últimas noticias y cómo quedan las escalas salariales para enero 2026

Cuánto cobran los metalúrgicos tras el aumento

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó este martes que alcanzó un acuerdo salarial que puso fin a una extensa negociación paritaria correspondiente al período abril 2025–marzo 2026. El entendimiento define los aumentos de salarios y las sumas fijas que comenzarán a percibir los trabajadores del sector a partir de enero próximo, con vigencia retroactiva a septiembre y extensión hasta marzo de 2026, a la espera de la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

El acta fue firmada por el secretario general del gremio, Abel Furlán, junto a los paritarios de la organización sindical y representantes de las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El acuerdo alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con la única excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.

Metalúrgicos: cuánto cobran en enero

Desde el sindicato aclararon que la aplicación efectiva de los nuevos valores salariales y de las sumas no remunerativas queda supeditada a la homologación oficial. Hasta tanto se cumpla ese paso administrativo, las empresas no están obligadas a liquidar ni los incrementos remunerativos ni los pagos extraordinarios acordados.

Escalas salariales UOM desde enero de 2026

Con el acuerdo firmado, las escalas salariales a partir de enero de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Personal mensualizado – Grupo “A” Administrativo

Administrativo 1°: $793.578,55

Administrativo 2°: $880.722,79

Administrativo 3°: $1.016.903,77

Administrativo 4°: $1.110.638,88

Grupo “B” Técnico

Técnico 1°: $793.578,55

Técnico 2°: $880.858,80

Técnico 3°: $941.493,93

Técnico 4°: $1.068.994,76

Técnico 5°: $1.110.684,26

Técnico 6°: $1.216.076,13

Grupo “C” Auxiliar

Auxiliar 1°: $763.405,89

Auxiliar 2°: $830.818,53

Auxiliar 3°: $945.561,67

Personal jornalizado (valor hora)

Categoría General Ingresante: $4.108,22

Operario Calificado: $4.450,21

Medio Oficial: $4.796,26

Operario Especializado: $5.130,91

Operario Especializado Múltiple: $5.424,41

Oficial: $5.675,08

Oficial Múltiple: $6.112,96

Operador CNC (Oficial Superior): $6.112,96

Oficial Múltiple Superior: $6.541,35

En paralelo, el acuerdo fijó el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) en $1.004.438 desde enero de 2026. Este valor funciona como un piso salarial mensual e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras. El IMGR no integra el salario básico ni impacta en el cálculo de indemnizaciones.

Salarios UOM confirmados

Cómo se compone el acuerdo salarial

El entendimiento entre la UOM y las cámaras empresarias contempla un esquema combinado de aumentos porcentuales y sumas fijas no remunerativas, distribuido de la siguiente manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

En total, el acuerdo acumula un incremento del 14% remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. Además, incluye una cláusula de revisión prevista para mediados de marzo, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de la inflación y la situación de la actividad. Desde el gremio señalaron que el objetivo del acuerdo fue cerrar una paritaria prolongada y otorgar previsibilidad a los ingresos del sector metalúrgico en un contexto económico todavía desafiante, mientras se aguarda una nueva instancia de negociación hacia el final del primer trimestre del año próximo.