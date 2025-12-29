Paritarias: cuáles son los gremios que cerraron mejores acuerdos en diciembre 2025

Cuánto cobran los trabajadores en diciembre

En diciembre, el cierre de las negociaciones paritarias dejó un escenario dispar entre los principales gremios del país. Con la inflación como telón de fondo, algunos sindicatos lograron acuerdos que empatan o superan la suba de precios, mientras que otros avanzaron con ajustes más moderados que todavía dejan al salario real bajo presión.

Paritarias: los gremios que lograron los mejores acuerdos en diciembre 2025

En la cima del ranking se ubicaron los trabajadores aceiteros nucleados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que consolidaron el salario más alto del sector privado registrado. El acuerdo llevó el básico inicial a $2.100.000 en diciembre de 2025 y a $2.344.000 desde enero de 2026, marcando una clara diferencia frente al resto de los convenios.

Muy cerca quedaron los bancarios, cuyo esquema de actualización automática por inflación elevó el salario inicial a casi $2.000.000, a lo que se sumó el bono por el Día del Bancario, que superó los $1,7 millones, además de la participación en las ganancias. De este modo, el sector financiero volvió a ubicarse entre los de mejor poder adquisitivo.

Salarios con mejores paritarias en diciembre

En un escalón siguiente se posicionó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que cerró un acuerdo mixto con aumentos remunerativos y sumas no remunerativas hasta marzo de 2026, incluyendo pagos mensuales de hasta $35.000. También se destacaron los convenios de Seguros, Televisión, Maestranza y Pasteleros, con subas acumuladas cercanas al 10% en distintos tramos.

Acuerdos intermedios y los más rezagados

En el grupo intermedio se ubicaron Camioneros, con incrementos del 1% mensual entre noviembre y febrero, y la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de la Carne, que pactó subas decrecientes desde 2,5% en noviembre hasta 1,7% en febrero.

Más atrás quedaron los mecánicos de SMATA, que lograron actualizar básicos —con salarios que van desde $816.000 a $1,63 millones según categoría— y Sanidad, que acordó aumentos acumulativos del 1,5% en diciembre y enero.

Cómo acordaron los Camioneros paritarias

En el fondo del ranking aparecieron Comercio y Construcción. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró apenas un 1% de aumento y sigue negociando, mientras que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) pactó subas limitadas, con porcentajes bajos y sumas no remunerativas.

Así, el cierre de 2025 dejó un mapa salarial heterogéneo: algunos gremios lograron recomponer ingresos por encima del promedio, mientras otros continúan intentando reducir la brecha frente a la inflación de cara a los primeros meses de 2026.