Del perreo en 3D al cuarteto furor: Jowell & Randy vuelven a la Argentina y David Lozano y Walter Salinas arrasan con un nuevo hit

Jowell & Randy regresan y David Lozano y Walter Salinas lanzan su hit.

La escena musical arranca el 2026 con novedades fuertes que atraviesan géneros y generaciones. Por un lado, el reggaetón suma una propuesta inédita en el país con el regreso de Jowell & Randy y su impactante show 3D. Por el otro, el cuarteto se renueva y gana protagonismo con Borra la Foto, la colaboración que une a David Lozano y Walter Salinas y ya suena en todas las plataformas.

Jowell & Randy: el reggaetón en otra dimensión

Después de años de espera, Jowell & Randy confirman su regreso a la Argentina con un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la música urbana. El dúo puertorriqueño se presentará el 14 de marzo de 2026 en Tecnópolis con su show 3D, una experiencia inmersiva que combina tecnología, visuales de alto impacto y el perreo que los convirtió en referentes del género.

Con una puesta innovadora que “saca” las imágenes de la pantalla y envuelve al público, el concierto propone una nueva forma de vivir el reggaetón en vivo. Argentina será una de las primeras plazas internacionales en recibir este formato, que ya genera expectativa en la escena latina. Las entradas están a la venta a través de cafaccess.com.

“Queríamos volver de una manera especial, distinta, algo que el público de Argentina merecía”, expresaron Los Más Sueltos al anunciar esta nueva etapa, que incluirá un recorrido por sus grandes clásicos y nuevas propuestas que reflejan su evolución artística.

“Borra la Foto”: cuarteto, cumbia y presente

En paralelo, el cuarteto suma uno de los lanzamientos más comentados del cierre del año. Los tucumanos David Lozano, referente de la cumbia, y Walter Salinas, una de las voces destacadas del cuarteto, presentaron el 18 de diciembre el single Borra la Foto, una canción intensa y bailable que rápidamente conectó con el público.

El tema nació originalmente en versión cumbia y fue adaptado al ritmo del cuarteto en esta nueva colaboración, sumando fuerza, energía y un pulso pensado para la pista. Con una letra directa que habla de rupturas y de dejar atrás el pasado, la canción se posiciona como una de las propuestas más sólidas del género en la actualidad.

La unión entre Lozano y Salinas refleja una colaboración que respeta la esencia popular del cuarteto y, al mismo tiempo, la proyecta hacia nuevas audiencias. Borra la Foto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.