Milei evade la guerra Caputo-Menem, Bullrich se empodera y preparan las ambulancias

"Va a ser un cierre de listas difícil y puede pasar cualquier cosa. Será duro, como todo cierre en cualquier partido político". Así lo advirtió a El Destape uno de los principales operadores de la PBA libertaria sobre lo que se viene esta medianoche. La Libertad Avanza, que está en plena tensión, tiene que decidir sus listas para el distrito más importante del país que tendrá elecciones propias el 7 de septiembre. Y encima lo va a hacer en alianza con el PRO.

Las últimas 72 horas fueron en estado de ebullición, con la Casa Rosada como epicentro de operaciones, funcionando como una unidad básica libertaria. Volaban los misiles de despacho a despacho. De un lado la tribu de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro que está en el primer piso de Balcarce 50. Del otro, separados por dos balcones, la oficina de Eduardo "Lule" Menem.

"Tengo que hablar despacito porque sino le buchonean todo a los Menem", afirmó un caputista entre los pasillos de la Rosada. Ese sector cree que Karina Milei puso agentes en Balcarce 50 para espiarlos y reportarle a la hermana del Presidente quién visita y con quién se habla el asesor de Javier Milei. Es que hace dos meses que hay personal de Casa Militar (que depende de la Secretaría General de Presidencia) en la puerta del despacho de Caputo sin ninguna explicación y de manera misteriosa.

Del otro lado, los Menem creen que el asesor les plantó una operación a horas del cierre de listas para presionar. Lo que en la jerga política se conoce como "un carpetazo". El jueves se dio a conocer que una empresa de seguridad privada de los Menem logró una licitación por $4000 millones del Banco Nación. Se trata de la firma Tech Security SRL para dar vigilancia en edificios del banco estatal. Martín, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los armadores de LLA a nivel nacional, fue socio de esa firma hasta el 6 de diciembre de 2023 y luego le cedió las acciones a su hermano Adrián.

Desde el lado de Caputo salieron a defenderse. "Nosotros no tenemos nada que ver. De hecho no es nada que haya salido de ningún lugar raro. Estaba todo en el Boletín Oficial", se desligó un caputista ante El Destape. El viernes, por las dudas, desde su cuenta fantasma el asesor de Milei tuiteó: "Ya van varios años y sigo sin entender qué creen que logran los que se dedican a operar en la prensa contra alguien".

Milei eligió no meterse en este conflicto. Al Presidente le cuesta la "rosca política" y la toma de decisiones en esa materia. No suele laudar por uno u otro. Ahora esperará a que aclare hasta el fin de las elecciones nacionales en octubre. ¿Una victoria de LLA sana todas las heridas? Parece difícil.

Así se vive el cierre de listas entre los libertarios. Hay varias cuestiones no resueltas y quedan pocas horas. Sebastián Pareja, el armador de Karina en PBA, no les termina de dar certezas a Las Fuerzas del Cielo (la organización juvenil que responde a Caputo) si van a tener lugares. Los pibes caputistas piden cinco lugares. Hay temor de que haya sorpresas y Pareja los deje sin nada. Puede haber "heridos" de gravedad, como suele pasar en todos los cierres de listas. Las ambulancias ya están en marcha. El problema en LLA es que no hay quien los recoja luego.

En cambio, en el PRO hay variantes pero va a ser un cierre traumático para los amarillos. Ya hay varias salidas de intendentes que no quieren estar dentro de las listas de las ocho secciones junto a los violetas. Se esperan otras fugas. Y también se esperan "heridos". Pero allí las ambulancias tienen lugares cercanos adonde concurrir. Los partidos de la avenida del centro, como "Somos Buenos Aires", Hechos" y otros, pueden albergar a algunos. Y hasta puede haber un lugar más seguro para el PRO si sale a la cancha Soledad Martínez, la intendenta jorgemacrista de Vicente López. El alcalde porteño y su gente están vedados por los libertarios para estas elecciones.

Por ahora, los PRO Pablo Petrecca (intendente de Junín), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio) y Diego Reyes (Puan) se abrieron de los libertarios y buscaron nuevos horizontes. Puede haber más idas.

El cierre de esta alianza evidentemente fue gris, opaco y complicado para el PRO y ahora lo sufre La Libertad Avanza. La dureza de Karina Milei hizo su trabajo también y generó rechazos.

Quien mira de reojo este cierre de listas y empieza a vislumbrar octubre es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Pato" se vio naturalmente empoderada por la ruptura del Triángulo de Hierro. Se reunió el domingo pasado con Milei en la quinta de Olivos y el mandatario se encargó en mostrar ese encuentro. A los dos días, ella se juntó también con Santiago Caputo en el despacho del asesor.

Sobre Bullrich giran dos versiones. La primera es que se manifestó ante ambos preocupada por la "gobernabilidad". Y la segunda es que ya con la candidatura casi segura como senadora por CABA empiece un trabajo para intentar ser la Nº 2 de Victoria Villarruel en la Cámara alta. "Pato" quiere llegar a ser elegida como presidenta provisional del Senado, cargo que hoy tiene Bartolomé Abdala, y desde allí vigilar y raspar de esa manera a la Vicepresidenta, hoy enfrentada en su totalidad a Milei. La hoy ministra de Seguridad fue la primera que se puso adelante en la línea de fuego para atacar con vehemencia a la vice. Se avecinan meses peligrosos para la institucionalidad en Argentina.