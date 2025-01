El Trece le dio la peor noticia a Yuyito González: "La gerencia"

La negativa de El Trece ante la postulación de Yuyito González.

La novia del presidente Javier Milei, la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González, sufrió un duro revés por parte de El Trece luego de postularse para reemplazar a una de las conductoras de el canal.

La "primera dama" terminó su ciclo en Empezar el Día (Ciudad Magazine) en diciembre y aún es una incógnita su futuro. Ella afirmó que volverá al programa en el canal de cable en marzo pero también hubo rumores de un desembarco en la TV Pública.

En los últimos días se dio la salida de Carmen Barbieri como conductora de Mañanísimas (El Trece) algo que sorprendió a todos y rápidamente Yuyito González se postuló cómo su reemplazante pero la respuesta no fue la esperada.

Pese a la auto propuesta por parte de la pareja de Javier Milei, el canal ya tendría el reemplazo para conducir el programa de las mañanas. Se trataría de María Belén Ludueña, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Según contó el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez en su cuenta de X (ex twitter) "Yuyito González se auto postuló para ser la conductora de las mañanas de #ElTrece y desde la gerencia le preguntaron si era un chiste".

"Me los imagino en este mood”, sumó adjuntando el video de Moria Casán donde dice “esta que fracasa en todos lados, hace años que no le ve la cara a Dios, en todo sentido. Saca, saca, saca”.

"No lo puede permitir": Viviana Canosa explotó contra Javier Milei por lo que hizo Yuyito González

Viviana Canosa vuelve a la televisión con un programa con su nombre en El Trece y, en las vísperas de su estreno, la conductora de televisión habló con el ciclo Puro Show sobre la actualidad del país. De ese modo, la periodista opinó sobre una reciente actitud que tuvo Yuyito González y apuntó contra Javier Milei.

La expresentadora de programas como Los Profesionales de Siempre, Soñando por Bailar y Más Viviana le dio una nota exclusiva al mencionado ciclo de El Trece allí fue consultada por los canjes de Yuyito González en Estados Unidos. Lejos de ser benévola, Canosa apeló a su costado más ácido y no dudó en cuestionar esta actitud de la primera dama, en alusión a los protocolos que cree deberían respetarse.

"Salió un agente promotor que parece que le hace los canjes a Yuyito González, millonadas de canje a título de 'la primera dama'", comentó el notero, esperando la respuesta de Canosa. Por su parte, la locutora opinó: "No da. Juliana Awada no lo haría, ni Fátima lo haría. Se tiene que ocupar su marido de eso, o sea el Presidente no lo puede permitir, que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en el café de acá en la esquina.

"Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella, porque es lo que corresponde. Está bien, es gasolera, pero no podés ir a pedir un canje a una pizzería para clavarte una de fainá en Miami. Ante todo, dignidad", concluyó.