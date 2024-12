Era obvio: se confirmó el nuevo canal al que se suma Viviana Canosa en 2025

Se confirmó el canal en el que debutará Viviana Canosa en febrero del 2025.

Viviana Canosa volvió a ser noticia por una picante revelación del periodista Ángel de Brito, quien anunció su regreso a la televisión en uno de los canales de aire más vistos de Argentina. Los detalles del nuevo programa que tendría a la conductora volviendo "a sus inicios" en el periodismo.

En LAM (América TV) Ángel de Brito reveló qué El Trece optó por no renovar el magazine Poco Correctos, luego de los cambios internos en el programa que no funcionó como se esperaba: "Se suponía que seguía, ya venía desde hace un tiempo el programa con algunos cambios de elenco, pero el canal decidió que termine. Estamos hablando de Canal 13 y del programa de Carmen Barbieri Poco Correctos, el de la tarde. El de la mañana, Mañanísima, sigue pero el de la tarde finaliza a fin de mes. El canal comunicó la decisión hoy".

Pero luego, y sin rodeos, remarcó que El Trece planea renovar su programación para el 2025 y que Viviana Canosa sería su figura de las tardes. "MDQ va en enero como reemplazo temporario. A partir de febrero el canal quiere que en ese horario debute Viviana Canosa conduciendo. Creo que mañana firma el contrato", sostuvo De Brito, quien cobró protagonismo en el chimento de la mano de Canosa en Los Profesionales de Siempre.

"Ella quería más abril, mayo, pero el canal necesita que debute en febrero en las tardes de El Trece. Va a hacer un magazine", agregó el conductor de LAM frente a sus angelitas. Luego, deslizó: "Ojo con Viviana en el chimento de vuelta". Cuando su equipo se refirió al posible equipo que acompañará a la conductora, De Brito solo atinó a responder "los paneles están todos cambiando".

Viviana Canosa se sacó contra Radio Rivadavia y expuso la verdad de su salida: "No ser cómplices"

Viviana Canosa se despidió de su ciclo en Radio Rivadavia y generó controversia al destapar la verdad sobre su salida de la emisora. En medio de la polémica que generó la noticia de la salida de la conductora, Canosa no se guardó nada y contó al aire lo que había sucedido.

Días atrás, la panelista Paula Varela había contado que Canosa no renovaría contrato y esto se debía meramente a una decisión editorial. Sin embargo, previo a su último programa de Viviana 360, la periodista fue contundente y contó la decisión con lujo de detalles en sus redes sociales. "Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el gobierno", empezó.

Luego, continuó: "Recibimos en septiembre un espacio que era tierra arrasada y en noviembre ya estamos posicionados. Subimos un 76% del share, un 73% del reach y un 82% del rating, y eso es gracias a ustedes". Tras agradecer a sus oyentes, profundizó sobre el escándalo: "También quiero agradecerles por todas las visualizaciones y las repercusiones que tuvieron nuestros editoriales y entrevistas. ¡La rompimos! Hace un año y medio anticipamos todo lo que está pasando ahora y nos bancamos hasta perder el trabajo por no ser cómplices. Tenemos el placer de laburar con la convicción y con la verdad".

Esta declaración llamó mucho la atención, ya que dio a entender que sus críticas al Gobierno fue lo que la dejó afuera de la radio. Finalmente, concluyó y por ahora no volvió a hablar del tema: "Viva la libertad de expresión! Nos vemos muy pronto y felices fiestas. Gracias a ustedes, gracias Radio Rivadavia".