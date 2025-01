"Me rompe": Moria Casán se animó a contar la verdad de lo que vive a sus 78 años

Moria Casán habló sobre cómo se siente a sus 78 años.

Moria Casán es una de las divas máximas de la farándula argentina y sus declaraciones siempre causan repercusión. Tal es así que una reciente entrevista de la actriz y conductora de televisión generó rebote por sus declaraciones en relación a cómo se siente con respecto a sus 78 años.

La madre de la actriz Sofía Gala Castiglione habló de su vínculo con Pato Galmarini, de su presente en Brujas y de su relación con el paso del tiempo y la vejez. "No me pesa la edad porque soy una persona muy sana y no tengo pensamientos catastróficos. Siempre fui muy consciente de la finitud, pero, a medida que crecemos, queremos que nada termine. A mí me gustaría ser inmortal", comentó.

"Me rompe un poco que se te caigan las carnes, pero hago todo para estar divina. Nado veinte piletas por día, no tomo ascensores y hago todo por escalera. Tengo el culo tipo Sol Pérez. Después todo lo pienso por la salud. Hago medicina anti-age... Además tengo 0 sedentarismo de todo tipo: mental y físico. Hay que salir siempre de la comodidad", agregó la diva. Y cerró: "La alimentación que tengo es la retroalimentación que hago con mi propio abastecimiento. Yo siempre trabajé en mi construcción. No es que me pesa la edad, pero veo personas que van cayendo".

La revelación de Moria Casán sobre su nieta, Helena

"Helenita me llamó antes de entrar acá. Le mando un beso. Va a cumplir 16 años y tiene novio. Es un novio del cole... Creo que del Buenos Aires, pero ella va al Pellegrini", comentó Casán en el ciclo de Ángel de Brito en su canal de streaming. Y sumó: "Como abuela creo que soy muy buena y no demasiado permisiva. Siento que ser abuela no es un amor relajante. Es un amor potenciado. Ningún amor es relajado. Son una extensión tuya. Siempre pido que estén bien. Soy una especie de helicóptero que los sobrevuela. Quiero saber dónde están... Es como era con Sofía antes. No los prohíbo. Necesito saber si están en la casa del papá... El seguimiento lo hace la madre. Sofía es muy madraza. Todos tenemos una aplicación en el teléfono que sabés cuándo sale o si toma un subte".

La palabra de Marley sobre la pelea de Moria y Susana

"Yo la amo a Moria y a Susana, pero hay una cosa... creo que tiene que ver con el hecho de que Moria ha hecho un montón de cosas, un montón de livings con Susana y quizás... es como siempre, si voy a Bondi y le pido a Ángel que venga, espero que Ángel venga", sostuvo Marley acerca de ciertos códigos que no comparte con la conductora de Telefe. Y agregó: "Creo que a Susana le faltó devolver para el otro lado. Digo yo, eh, que ese es el problema, porque Moria siempre iba y la pasaban genial. Son amigas. Y quizás Susana no fue a algún programa. Moria vino conmigo a Por el mundo y la pasamos genial", profundizó sobre este tipo de actitudes. Y concluyó: "Después me dijo si no quería ir a su progama en Canal 9, fui a Telefe y les dije 'no me importa si no me dejan, yo voy a ir igual'. Y fui igual y la pasé genial por más que haya problemas entre canales".