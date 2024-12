Marley habló como nunca de Susana Giménez y sorprendió a la televisión: "Moria Casán"

Marley habló de Susana Giménez y Moria Casán, dos de las máximas figuras del mundo del espectáculo.

Marley es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y viene de brindar declaraciones que no tienen que ver precisamente con su labor en la pantalla chica. El presentador de 54 años se refirió a una de sus amigas del ambiente como Susana Giménez y Moria Casán y lo que dijo sobre las divas del espectáculo despertó todo tipo de reacciones en el ambiente.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Marley se refirió en primera instancia a la tensa relación con Santiago Del Moro, ambos figuras de Telefe. "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", soltó.

Más adelante, le preguntaron acerca de la relación entre Susana Giménez y Moria Casán, ambas figuras históricas de la farándula argentina, quienes este último tiempo, demostraron que el vínculo no es el mejor. "Yo la amo a Moria y a Susana, pero hay una cosa... creo que tiene que ver con el hecho de que Moria ha hecho un montón de cosas, un montón de livings con Susana y quizás... es como siempre, si voy a Bondi y le pido a Ángel que venga, espero que Ángel venga", sostuvo Marley acerca de ciertos códigos que no comparte con la conductora de Telefe.

"Creo que a Susana le faltó devolver para el otro lado. Digo yo, eh, que ese es el problema, porque Moria siempre iba y la pasaban genial. Son amigas. Y quizás Susana no fue a algún programa. Moria vino conmigo a Por el mundo y la pasamos genial", profundizó sobre este tipo de actitudes. Y concluyó: "Después me dijo si no quería ir a su progama en Canal 9, fui a Telefe y les dije 'no me importa si no me dejan, yo voy a ir igual'. Y fui igual y la pasé genial por más que haya problemas entre canales".

Se conoció la feroz disputa entre Susana Giménez y Mirtha Legrand: "Cerrado"

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán trajo mucha tela para cortar pero mucho más la trajo su escandalosa separación luego de rumores de infidelidad por parte del ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

Este fue uno de los temas que se tocaron en la entrevista que le dio la modelo a Susana Giménez que dejó muchas polémicas. Sin embargo las intenciones de la producción de Telefe es redoblar la apuesta pero encontraría en El Trece y en Mirtha Legrand una importante traba.

Según contó el periodista Damián Rojo, el equipo de Susana Giménez quiere llevar a Roberto García Moritán al programa, pero también lo están buscando para llevarlo a La Noche de Mirtha para que tenga una charla con la diva de El Trece. "Acaban de pasar el teléfono de Moritán a la producción de Mirtha porque quieren madrugar a la de Susana. Quieren a Moritán el sábado a la noche y están peleando en eso. Está cerrado en un 80 por ciento y alentó a que falta un 20 por ciento", explicó Rojo en A la Tarde (América TV).

Respecto de la disputa de Susana Giménez y Mirtha Legrand para tener en sus programas al ex marido de Pampita, Luis Bremer agregó: "La nota es una mesa con Roberto y con Lucila, la madre e hijo". "A Roberto le interesa hablar de política y a Mirtha le gusta hablar de política. Es más completa que Susana", sumó Daniel Ambrosino señalando porqué tendría más chances El Trece de concretar la nota.