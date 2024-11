Tristeza por la decisión de El Trece con Mirtha Legrand y Juana Viale

El futuro de Mirtha Legrand y Juana Viale en duda

El 2024 está a punto de terminar y los canales ya se encuentran diagramando el próximo año algo que siempre trae sorpresa, no sólo por el nuevo contenido sino sobre todo por los programas que son cancelados. En ese contexto desde las autoridades de El Trece habrían tomado una fuerte decisión respecto de la continuidad de dos importantes programas de los findes de semana: Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale podrían tener su futuro lejos del canal.

A sus 97 años, la "Chiqui" sigue vigente y en su nuevo formado de cenas los sábados por la noche continúa con su mítico programa de charlas y preguntas mientras los entrevistados comen. En un formato similar, su nieta "Juanita" tomó la posta de los almuerzos y desde hace varios años encabeza su programa los domingos al mediodía. Sin embargo, hoy las negociaciones entre El Trece y Story Labs, productora de Ignacio "Nacho" Viale, están muy trabadas y podría no haber 2025 en el canal para ellas, algo que estuvo muy cerca de pasar este año.

Según el portal RatingCero Adrián Suar le comentó a su entorno: "Hemos probado, en su ausencia, muchas películas que midieron más que este programa. ¿Para qué negociar un contrato millonario si podemos hacer crecer el número con nuestras películas?". Esto en referencia al programa de Juana Viale, quién se habría enterado de esto. Además, se confirmó que este verano Mirtha Legrand no hará sus ya clásicas noches en Mar del Plata y durante esos meses su nieto "Nacho Viale" seguirá negociando con Suar y la gerencia de la señal del Grupo Clarín el futuro de ambas, aunque el de Juana parece ser el más complicado.

Mirtha Legrand encaró a Luis Brandoni por su defensa a Javier Milei: "Mirá"

Durante el programa de La Noche de Mirtha , la histórica conductora recibió a la actriz Soledad Silveyra; a la presentadora Adriana Salgueiro; al periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz; y al actor Luis Brandoni, con quién tuvo un picante cruce. Mirtha Legrand. La presentadora defendió en mas de una ocasión al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y criticó al gobierno de Milei por el desfinanciamiento y los ataques hacia la entidad. El actor cuestionó este planteo y la "Chiqui" no se guardó nada y lo encaró en vivo.

Mirtha Legrand cruzó a Luis Brandoni

"Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?", le preguntó Legrand a Brandoni, a lo que el actor respondió: "No, es que yo no creo que lo cierren". Tras esto, la exactriz fue a fondo: "Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan". El protagonista de Esperando la Carrosa insistió en su postura. "Es que no creo que eso ocurra", remarcó finalmente.