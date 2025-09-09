El documental revisita el caso altamente mediático de 2019, cuando Jussie Smollett afirmó haber sido víctima de un crimen de odio en Chicago.

Netflix renovó su catálogo y septiembre abre espacio para uno de los estrenos más controvertidos de la temporada 2025: ¿La verdad sobre Jussie Smollett?

El documental, dirigido por Gagan Rehill, analiza el incidente que protagonizó el actor Jussie Smollett en 2019 y que marcó su entonces flamante ascenso a la fama, devenido de su participación en la multipremiada Empire de Fox.

Con imágenes inéditas y entrevistas a los dos hombres que denunciaron haber sido contratados para atacarlo, los hermanos Abimbola y Olabinjo Osundairo, la producción retoma la noche de la supuesta emboscada registrada cerca del centro de Chicago.

Cómo es ¿La verdad sobre Jussie Smollett? de Netflix

El documental sigue la batalla legal en la que se vio envuelto el actor Jussie Smollett, luego de que, en 2019, denunciara haber sido atacado cerca del centro de Chicago por dos hombres enmascarados.

La cinta retoma los pormenores de aquella noche y entrevista a los principales implicados: los hermanos Osundairo.

Sin bien las repercusiones del incidente perduraron durante años, su complejidad fue la verdadera razón por la Rehill optó por reexaminarlo. "Espero que el espectador se siente, observe y lidie con la verdad que interprete a partir de lo que ve. Y, lo más importante, que considere la naturaleza misma de la verdad en nuestra sociedad cada vez más polarizada", comentó.

En la misma línea, el director de ¿La verdad sobre Jussie Smollett?, agregó: “Mientras examinaba el archivo de noticias, este reflejaba el mundo dividido y politizado que emergía en la primera era de Trump: el movimiento MAGA estaba en pleno apogeo, el movimiento BLM estaba floreciendo, la confianza en la policía y los medios estaba flaqueando, y la historia de Jussie era el nexo perfecto de todo”.

Cómo fue el ataque a Jussie Smollett

El 29 de enero de 2019, Smollett alegó ante el Departamento de Policía de Chicago haber sido atacado alrededor de las 2 a.m. en el vecindario Streeterville.

Según su relato, el incidente ocurrió después de comprar un sándwich en un Subway local, cuando dos hombres blancos lo agredieron, le vertieron un líquido desconocido, le pusieron una soga alrededor del cuello y lo insultaron con insultos racistas y homofóbicos. Smollett fue tratado en un hospital cercano, pero no sufrió heridas graves.

El actor también informó que una semana antes había recibido una carta dirigida a él que contenía una sustancia en polvo desconocida y tenía las palabras "morirás" y "MAGA" escritas en letras estilo nota de rescate, junto con un insulto homofóbico.

El incidente del 29 de enero fue investigado como un delito de odio, y el actor recibió una ola de apoyo en los días siguientes, incluso de figuras públicas como la actriz Viola Davis, el cantante John Legend y el exvicepresidente Joe Biden.

Sin embargo, en la pesquisa posterior, la policía obtuvo imágenes de cámaras de seguridad y registros de viajes compartidos que, contrariamente al informe de oficial, permitieron identificar a los presuntos agresores como dos hermanos nigeriano-estadounidenses llamados Ola y Abel Osundairo, quienes habían sido extras en Empire. También se determinó que la sustancia contenida en la carta era ibuprofeno.

Ficha técnica de ¿La verdad sobre Jussie Smollett?