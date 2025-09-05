La película se convirtió en la producción más vista en la historia de la plataforma, con más de 236 millones de visualizaciones en sus primeras semanas.

Tras el rotundo éxito de El juego del Calamar, Netflix estrenó un nuevo tanque coreano que volvió a pisar fuerte en la plataforma de streaming. Las guerreras K-Pop rompió un nuevo récord en la plataforma de streaming más popular.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, con guion de Maggie Kang, Danya Jimenez y Hannah McMechan, la producción animada de fantasía musical producida por Sony Pictures Animation ya destronó a la obra creada por Hwang Dong-hyuk.

Entre su elenco de voces se destacan las participaciones de Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Lee Byung-hun.

El tanque coreano que desplazó a El Juego del Calamar en Netflix

Estrenada el 20 de junio, la película Las guerreras K-Pop le quitó el récord de visualizaciones a El Juego del Calamar, gracias a su perfecta combinación de fantasía y música en una trama original sobre un trío de ídolos del K-Pop que lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Dirigida por la dupla Maggie Kang y Chris Appelhans, centra la historia en Rumi, la vocalista principal, Zoey como rapera y compositora y Mira siendo la coreógrafa rebelde.

¿De qué se trata Las guerreras K-Pop?

Las protagonistas enfrentan a una banda rival masculina llamada los Saja Boys, cuyos miembros ocultan su naturaleza demoníaca. La trama gira en torno a su lucha para impedir que roben las almas de sus fans.

Con una duración de 95 minutos, contó con un presupuesto de cien millones de dólares. Sony desarrolló la idea desde 2021 y finalmente vendió los derechos a Netflix.

La animación surge de Sony Pictures Imageworks bajo una estética híbrida de anime y CGI influenciada por videos musicales, conciertos y fotografía editorial. La dirección de arte incluye diseñadores como Helen Chen y Ami Thompson.

El guion mezcla mitología coreana con elementos de cultura pop y humor, lo que otorga profundidad al relato mientras conserva su tono ligero, mientras que la banda sonora incluye canciones escritas por Danny Chung, IDO, Jenna Andrews, KUSH, EJAE, Lindgren, Mark Sonnenblick, Vince y Stephen Kirk.

Con sólo dos meses, Las guerreras K-Pop ya se alzaron como un verdadero éxito comercial y cultural sin precedentes. La crítica elogió su energía visual, autenticidad y humor disruptivo.

Ficha técnica de Las guerreras K-Pop