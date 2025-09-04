Tiene 9 capítulos, está en Netflix y cuenta la historia del asesino apodado "Carnicero de Plainfeld"

Cómo es Monstruo: la historia de Ed Gein, la nueva serie de Ryan Murphy.

Netflix lanzó un avance y la primera imagen de Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la serie antológica Monstruos creada por Ryan Murphy e Ian Brennan y protagonizada por Charlie Hunnam, que estrenará globalmente en la plataforma el 3 de octubre.

"Asesino serial. Saqueador de tumbas. Psicópata. En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida ―en apariencia― tranquila. Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano. Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentaría a Hollywood por décadas. Desde Psicosis y La masacre de Texas hasta El silencio de los inocentes, su macabro legado concibió monstruos ficticios a su imagen y semejanza, y dio lugar a una obsesión cultural con la criminalidad más aberrante. Gein no solo influenció un género: se convirtió en el modelo del terror moderno", reza la sinopsis de Monstruo: La historia de Ed Gein.

La serie de antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su tercera entrega, la más estremecedora hasta el momento. En 9 capítulos, Monstruo: La historia de Ed Gein cuenta cómo un hombre simple de Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el ser siniestro más peculiar de la historia y le reveló al mundo la verdad más horrorosa: los monstruos no nacen..., son creaciones nuestras.

Reparto completo de Monstruo: La historia de Ed Gein

Monstruo: La historia de Ed Gein está protagonizada por Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son. En el elenco secundario también actúan Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.