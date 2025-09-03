Netflix estrenó la segunda temporada del tanque adolescente que la rompe en todo el mundo

Netflix estrenó la segunda temporada de la serie "Mi vida con los chicos Walter"

Netflix estrenó el 28 de agosto la segunda temporada de uno los tanques de drama adolescentes más esperados: "Mi vida con los chicos Walter".

La nueva entrega de la serie estadounidense creada por Melanie Halsall y basada en el libro My Life with the Walter Boys de Ali Novak, profundiza en los dilemas emocionales de Jackie Howard, el triángulo amoroso compuesto por Alex y Cole y su proceso de duelo y pertenencia.

"Todos estaban bastante nerviosos en esa primera temporada, pero la respuesta del público les dio un pequeño empujón de confianza, algo importante para un actor", afirmó el actor Jason Priestley (Beverly Hills, 90210), quien dirigió dos episodios en la primera temporada y regresó para dirigir seis en la segunda.

¿De qué se trata la segunda temporada de "Mi vida con los chicos Walter" de Netflix?

La segunda temporada de "Mi vida con los chicos Walter" continúa una historia original de Melanie Halsall.

Centrada en la vida de Jackie Howard (interpretada por la actriz Nikki Rodríguez), narra las vivencias e inquietudes a su regreso a Silver Falls después de pasar el verano en Nueva York.

La filmación se inició en julio de 2024 y concluyó en noviembre, mientras que la preproducción se extendió desde mayo hasta julio. Netflix anunció que la tercera temporada ya se encuentra en desarrollo.

La crítica destaca la profundidad emocional y la narración compleja. Un análisis de la plataforma Decider recomienda la nueva entrega por su equilibrio entre drama adolescente y desarrollo emocional.

"La temporada refuerza la fórmula del triángulo amoroso adolescente y cierra con un cliffhanger dramático, pero se basa en tropos familiares y decisiones narrativas predecibles", consideró por su parte Bizz Buzz News.

La primera temporada de "Mi vida con los chicos Walter" logró cifras espectaculares: 57,4 millones de horas vistas en primeros 4 días; 97,5 millones en segunda semana; 7,5 M espectadores inicialmente, 12,8 M después.

También permaneció varias semanas en el ranking global, alcanzando el primer puesto y viralización en TikTok, con un hashtag propio.

Mi vida con los chicos Walter de Netflix | Ficha técnica