Qué series ver en Netflix en septiembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

Entre segundas temporadas muy esperadas, estrenos de thrillers políticos, documentales reveladores y producciones juveniles

El catálogo de series en Netflix continúa sorprendiendo en septiembre 2025 con estrenos, nuevas temporadas y documentales que ya ocupan los primeros lugares del ranking. Historias juveniles, thrillers políticos, producciones interactivas y relatos documentales conforman un listado variado que captura la atención de públicos muy distintos.

Merlina: temporada 2

La segunda entrega del fenómeno juvenil muestra a Merlina en un momento crítico: sus poderes psíquicos comienzan a fallar y la vida de Enid está en riesgo. En su intento por recuperarlos, se enfrenta a un camino lleno de misterio, amenazas y desafíos que ponen a prueba su ingenio y su valentía.

Rehén: miniserie

Este thriller político plantea un escenario cargado de tensión internacional. El esposo de la primera ministra británica es secuestrado, mientras la presidenta de Francia recibe amenazas directas. Ambas líderes deben tomar decisiones imposibles que no solo comprometen su vida personal, sino también el futuro de sus países.

Cuerpos de TV: la realidad de «The Biggest Loser»

El detrás de escena del popular reality es el eje de esta serie documental. Exconcursantes y productores revelan las dinámicas intensas, exigentes y en muchos casos destructivas que se escondían tras el éxito televisivo. Una mirada crítica a la cultura del espectáculo y a la obsesión por la transformación física.

Merlina

La primera temporada del éxito juvenil sigue cautivando a nuevos espectadores. Merlina Addams, con su humor oscuro e inteligencia aguda, investiga una serie de asesinatos mientras intenta adaptarse a la vida en la Academia Nunca Más. Entre amistades inesperadas y enemigos peligrosos, la historia mezcla misterio, comedia y un inconfundible estilo gótico.

Indomable

El suspenso se traslada al imponente escenario natural de Yosemite. Un agente se ve envuelto en la investigación de la muerte de una mujer dentro del parque nacional. El entorno salvaje, donde las únicas leyes son las de la naturaleza, se convierte en un adversario tan peligroso como los propios sospechosos.

El amor es ciego: Reino Unido

El reality que conquistó a miles de seguidores en distintos países llega con su versión británica. Un grupo de solteros y solteras intenta encontrar pareja sin verse cara a cara. Las conexiones emocionales se ponen a prueba en las cápsulas, y solo algunas llegarán a transformarse en compromisos reales frente al altar.

Raw: 2025

La programación de lucha libre también tiene su lugar entre las más vistas. En la previa de WWE Clash in Paris, Raw presenta episodios en los que Naomi discute el futuro del título mundial femenino, mientras Penta se enfrenta a Xavier Woods. Luchas, rivalidades y momentos cargados de adrenalina marcan la temporada.

Ms. Rachel

La propuesta infantil que combina educación y entretenimiento se consolida en Netflix. Con canciones, juegos y actividades interactivas, la señorita Rachel enseña a los más pequeños letras, números, colores y formas. Una opción pensada para acompañar el aprendizaje temprano de manera divertida y accesible.

America’s Team: la apuesta de los Dallas Cowboys

Este documental revive la trayectoria de uno de los equipos más emblemáticos de la NFL. Desde las tres victorias consecutivas en el Super Bowl hasta los conflictos internos y las controversias mediáticas, la producción muestra cómo el éxito deportivo y la presión constante marcaron a los Cowboys en los años noventa.

The Hunting Wives: temporada 1

El thriller basado en la novela homónima sigue a Sophie, una joven que deja Nueva Inglaterra para mudarse a Texas. Allí queda atrapada en la órbita de una socialité adinerada y un grupo de amas de casa que esconde secretos oscuros. Intriga, poder y un trasfondo peligroso dominan esta historia.