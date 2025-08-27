El fin de semana está cada vez más cerca y, de ese modo, muchos ya buscan qué serie maratonear durante el sábado y domingo. El influencer Javi Ponzo les presentó a sus miles de seguidores una opción ideal para ese plan: la miniserie Rehén, disponible en la plataforma Netflix.
El experto en cine, cuya cuenta tiene un millón y medio de seguidores en Instagram, indicó cuáles son los atractivos de esta miniserie y por qué es perfecta para devorar en un fin de semana, incluso en una tarde. "Rehén es una miniserie de tan solo 5 episodios que podés ver en Netflix y te aseguro, no vas a poder parar hasta el final. Excelentemente protagonizada por Suranne Jones y Delpy Julie, que lo que hacen juntas es genial. Ideal para maratonear", comenzó Javi Ponzi sobre la serie de Netflix.
"Me encantó. Sinopsis: Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Si ya la viste, contame que te pareció", cerró su posteo el influencer que dedica su cuenta a hablar de series y películas. En la sección de comentarios, muchos usuarios indicaron que les gustó mucho Rehén en Netflix, mientras que otros tantos dieron a conocer su insatisfacción en relación al guion de la serie.
La sinopsis oficial de Rehén en Netflix
"Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible", reza la sinopsis escrita por Netflix, plataforma que definió a esta miniserie como apta para mayores de 16 y la ubicó en el género Intriga.
Elenco completo de Rehén en Netflix
Suranne Jones como Abigail Dalton, Primera Ministra del Reino Unido y diputada por Oldham.
Julie Delpy como Vivienne Toussaint, la presidenta de Francia que se postula para la reelección.
Corey Mylchreest como Matheo Lewis, el hijastro activista de Toussaint.
Lucian Msamati como Kofi Adomako, el jefe de gabinete de Downing Street.
Ashley Thomas como el Dr. Alex Anderson, esposo de Dalton y miembro de Médicos Sin Fronteras.
James Cosmo como Max Dalton, el padre enfermo terminal de Abigail y abuelo de Sylvie.
Jehnny Beth como Adrienne Pelletier, la Secretaria General de la Oficina del Presidente.
Martin McCann como John Michael Shagan, un ex soldado y líder de los secuestradores.
Sara Powell como Kathy MacIntyre, la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Mark Lewis Jones como el general Joseph Livingston, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Isobel Akuwudike como Sylvie Jane Anderson, la hija adolescente de Abigail y Alex..
Hiftu Quasem como Ayesha, una funcionaria política e investigadora que trabaja para Dalton.
Sophie Robertson como Saskia Morgan, la novia de Matheo Lewis y ex soldado.
Pip Carter como Dan Ogilvy, el Secretario de Defensa y más tarde Primer Ministro interino.
Paul Thornley como Michael Hall, el ministro del Interior.
Zubin Varla como Oliver Bahrami, el líder de la oposición.
Josh Barrow como Tristan Taylor, el secretario político.
Ami Okumura Jones como Zadie Nishimura, la secretaria de prensa de Downing Street.
Vincent Perez como Elias Vernier, marido de Toussaint, padre de Matheo y magnate de los medios franceses.