Netflix ofrece una opción ideal para maratonear el fin de semana.

El fin de semana está cada vez más cerca y, de ese modo, muchos ya buscan qué serie maratonear durante el sábado y domingo. El influencer Javi Ponzo les presentó a sus miles de seguidores una opción ideal para ese plan: la miniserie Rehén, disponible en la plataforma Netflix.

El experto en cine, cuya cuenta tiene un millón y medio de seguidores en Instagram, indicó cuáles son los atractivos de esta miniserie y por qué es perfecta para devorar en un fin de semana, incluso en una tarde. "Rehén es una miniserie de tan solo 5 episodios que podés ver en Netflix y te aseguro, no vas a poder parar hasta el final. Excelentemente protagonizada por Suranne Jones y Delpy Julie, que lo que hacen juntas es genial. Ideal para maratonear", comenzó Javi Ponzi sobre la serie de Netflix.

"Me encantó. Sinopsis: Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Si ya la viste, contame que te pareció", cerró su posteo el influencer que dedica su cuenta a hablar de series y películas. En la sección de comentarios, muchos usuarios indicaron que les gustó mucho Rehén en Netflix, mientras que otros tantos dieron a conocer su insatisfacción en relación al guion de la serie.

La sinopsis oficial de Rehén en Netflix

"Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible", reza la sinopsis escrita por Netflix, plataforma que definió a esta miniserie como apta para mayores de 16 y la ubicó en el género Intriga.

Elenco completo de Rehén en Netflix