Netflix: cómo es el personaje de Lady Gaga en Merlina

La cantante Lady Gaga forma parte de la serie de Netflix Merlina.

Merlina, la popular serie de Netflix creada por Tim Burton, estrena los últimos capítulos de su temporada 2 el próximo miércoles 3 de septiembre y una de las grandes incorporaciones es la cantante Lady Gaga. Faltando pocas horas para el estreno, salieron a la luz detalles sobre el esperado personaje.

"Una visión venenosa. Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina 2", anunció Netflix desde sus redes sociales, a horas de la segunda entrega de capítulos de esta temporada. Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood y hay gran expectativa por su debut en la serie. La protagonista, Jenna Ortega, es productora de la serie y sobre el gran fichaje advirtió: "Si te gusta Merlina, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la Parte 2, realmente funciona. Está increíble. Es uno de los pocos y raros ejemplos de alguien que está haciendo lo que debe hacer. Poder verla y contar con ella es una experiencia surrealista".

Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, Merlina deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

Reparto de la segunda temporada de Merlina

El elenco principal de la segunda temporada está integrado por Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi (uno de los actores fetiche de Tim Burton, sin duda una incorporación que dará que hablar en el universo de la serie), Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan. Además, Merlina tendrá actuaciones especiales: Jamie McShane, Joanna Lumley (otra actriz recurrente de las películas de Tim Burton), Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Frances O'Connor.