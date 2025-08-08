Final explicado de Merlina, parte 1 de la temporada 2 de Netflix: qué pasó con Ofelia.

La temporada 2 de Merlina en Netflix volvió a confirmar que esta historia todavía tiene mucho para dar. Con más drama, misterio y suspenso que nunca, la ficción protagonizada por Jenna Ortega no solo superó las expectativas, sino que dejó a sus seguidores con la boca abierta tras el final de la parte 1. El regreso de los Addams amplió el universo familiar, introdujo personajes clave y sumó giros que apuntan a un desenlace mucho más oscuro.

Uno de esos giros involucra directamente a Ofelia, un nuevo personaje que se volvió fundamental en la trama. La parte 1 de la temporada 2 no solo respondió preguntas, sino que planteó otras aún más inquietantes. Entre ellas, la que más intriga genera es: ¿qué pasó con Ofelia? La respuesta empieza a tomar forma en los últimos episodios, cuando se revelan secretos familiares y un experimento macabro que conecta con su destino.

Ofelia es presentada como la hermana de Morticia y tía de Merlina. Al igual que su sobrina, tiene poderes psíquicos, pero años atrás perdió el control de sus habilidades y terminó internada en el hospital psiquiátrico Willow Hill. En la parte 1 de la temporada 2, Merlina comienza a mostrar señales preocupantes: llora una sustancia negra, lo que alarma a Morticia, ya que ese fue el mismo síntoma que sufrió Ofelia antes de su colapso.

La temporada 2 de Merlina estrenó su primera parte y está a la espera de los últimos capítulos.

Aunque su madre le advierte que descanse, Merlina desobedece y se obsesiona con salvar a su mejor amiga Enid tras una visión que la muestra muerta. En su afán, roba el libro de su antepasada Goody para descifrar pistas, lo que provoca un fuerte enfrentamiento con Morticia. Esta tensión familiar crece cuando la abuela Addams interviene y le recuerda a Morticia la desaparición de Ofelia.

Decidida a encontrar respuestas, Merlina sigue indicios que la llevan a Willow Hill. Junto a su tío Lucas, se infiltra en el hospital y descubre un área oculta donde están confinados Outcasts que se creían muertos. Allí, la verdad sale a la luz: “Lois” no es una persona, sino un experimento destinado a extraer habilidades de los Outcasts y transferirlas a humanos “normales”. Judi, la secretaria del lugar, resulta ser la heredera de este proyecto y responsable de mantenerlo activo.

En medio del rescate de los prisioneros, Merlina se cruza con una misteriosa mujer de cabello largo y negro. Aunque su identidad no se confirma, todo apunta a que podría ser Ofelia, quien no reconoce a su sobrina debido a que nunca se conocieron. Las pistas sugieren que ella fue una de las víctimas del experimento Lois y que su desaparición en las últimas dos décadas está directamente ligada a Willow Hill.

El cierre de esta primera parte deja múltiples interrogantes: ¿logrará Merlina salvar a Enid?, ¿podrá rescatar a Ofelia?, y, sobre todo, ¿será capaz de detener la amenaza que ahora sabe que está más cerca que nunca? La respuesta llegará con la segunda parte, pero la tensión ya está al máximo.