Así están hoy los protagonistas de "Miami Vice" a más de 40 años de su estreno.

Los años '80 se configuraron como una década dorada en términos de series de televisión. En este sentido, Miami Vice se consagró como una de las producciones más populares, no solo de Estados Unidos, sino el mundo, incluyendo a la Argentina. Con un pegadizo opening, recordado por muchos hasta el día de hoy, cada episodio sumergía a quienes estaban del otro lado de la pantalla en las investigaciones de una dupla de detectives, interpretados por Don Johnson y Philip Michael Thomas.

Así están hoy Don Johnson y Philip Michael Thomas, protagonistas de Miami Vice

Donald Wayne Johnson, mejor conocido como Don Johnson, fue una de las máximas estrellas de Hollywood de los años '80. Hoy, a sus 75 años, se mantiene activo. En el 2024 estrenó Rebel Ridge, un thriller en el que el actor vuelve a abrazar al crimen y el suspenso.

Don Johnson sigue trabajando en la pantalla grande a sus 75 años.

En lo que refiere a su vida personal, está casado desde 1999 con Kelly Phleger, una maestra con quien comparte tres hijos: Grace, Jasper y Deacon. Previamente, se casó dos veces con Melanie Griffith, con quien tuvo a su hija Dakota, la famosa actriz hollywoodense. Tras el divorcio, formó matrimonio con la actriz Patti D'Arbanville, con quien tuvo un hijo, Jesse.

Philip Michael Thomas, por su parte, tiene 76 años y se mantiene lejos de las cámaras. Su último trabajo para la pantalla grande fue en 2009, un cortometraje titulado Poet, soldier. Sin embargo, su carrera tomó otro rumbo, al protagonizar la serie de videojuegos Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: Vice City Stories, de los años 2002 y 2006, respectivamente, y Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition del 2021. En todas ellas dio voz a "Lance Vance".

Philip Michael Thomas se alejó de la pantalla grande pero presta voz a los icónicos videojuegos GTA.

En lo que respecta a sus trabajos en televisión, el último fue Nash Bridges, serie emitida entre los años 1997 y 2001, en el que el actor participó de dos episodios. Por último, su vida personal también la mantuvo alejada de las cámaras y los flashes, por lo que no se conocen detalles ni de sus amores ni si tuvo hijos.

Dónde ver Miami Vice online

Miami Vice se puede ver online en Prime Video. La plataforma de streaming tiene disponibles los episodios de la icónica serie, que seguía de cerca a los detectives de la Brigada Antivicio de Miami, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, quienes trabajaban encubiertos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos en las calles de Miami.