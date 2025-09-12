¿Cuántos capítulos tendrá "Valle Salvaje" en la temporada 3? Esto es lo que se sabe de la serie

Escena de "Valle Salvaje".

Desde su estreno el 18 de septiembre de 2024 en RTVE, Valle Salvaje ha cautivado a la audiencia con su mezcla de drama, romance y misterio. Está ambientada en la España del siglo XVIII y es creada por Josep Cister Rubio y producida por Bambú Producciones. La serie ha sido adquirida por Netflix para su distribución.

La trama sigue a Adriana Salcedo, una joven que después del fallecimiento de su padre, se ve obligada a cumplir con un pacto familiar y casarse con un desconocido en el remoto Valle Salvaje. Allí, enfrentará secretos del pasado, traiciones y descubrirá el verdadero amor mientras desentraña la verdad detrás de la muerte que la hace atravesar un fuerte duelo.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 3 de "Valle Salvaje"?

Hasta la fecha, la serie cuenta con dos temporadas, cada una de 120 episodios. La tercera temporada, que comenzó a emitirse el 27 de agosto de 2025, se extenderá a 180 capítulos, convirtiéndose en la más extensa de las que se han emitido. Estos nuevos episodios se transmiten de lunes a viernes y están disponibles en RTVE Play. Los episodios son publicados en Netflix después de su emisión en la televisión española. Con su tercera temporada, Valle Salvaje alcanzará un total de 420 episodios, lo que garantiza una amplitud de contenido inédito hasta junio de 2026. Esta producción se ha convertido en una de las pocas producciones que ofrece episodios diarios en Netflix, una estrategia poco común para la plataforma.

¿Qué viene en los próximos episodios de "Valle Salvaje"?

Esta nueva temporada continúa desarrollando tramas intensas, con giros inesperados y nuevos personajes que prometen mantener a los espectadores enganchados. Con decenas de episodios por delante, Valle Salvaje asegura una narrativa entretenida, emocionante y drama para los próximos meses. Para quienes buscan una serie de época con intriga, romance y una trama envolvente, Valle Salvaje es la opción imperdible.