Reparto y de qué trata "El botín", la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon

Ben Affleck y Matt Damon en la nueva historia de Netflix.

La dupla Matt Damon - Ben Affleck vuelve a reunirse en un proyecto cinematográfico con ambiciones altas: El botín. Dirigida y escrita por Joe Carnahan, esta película de intriga y crimen llegará a Netflix el 16 de enero de 2026.

La trama se ubica en el ambiente turbulento de Miami, Estados Unidos. Allí, un equipo de policías descubre millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado, lo que desencadena una crisis de confianza interna. A medida que fuerzas externas, incluyendo bandas criminales, se enteran del hallazgo, los miembros de la unidad deben cuestionar quién es aliado, quién es traidor, y hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse o enriquecerse.

Elenco de "El botín"

Matt Damon interpreta al teniente Dane Dumars, mientras que Ben Affleck es el detective sargento J.D. Byrne. Su relación profesional y personal es central al conflicto narrativo: ambos personajes comparten años de trabajo en equipo, pero el peso del descubrimiento y las presiones externas empiezan a hacer mella en su confianza mutua.

Matt Damon y Ben Affleck.

El reparto incluye también a nombres como Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler y Scott Adkins, quienes encarnan a diferentes detectives o agentes policiales. Muchos forman parte del "equipo policial" que sugiere que no se trata de una sola historia de dos personajes enfrentados, sino de múltiples vértices de lealtad, traición y tensión.

Steven Yeun y Teyana Taylor en "El botín", de Netflix.

¿Qué esperar de "El botín"?

Un detalle interesante de la película es que “rip” (el nombre de la película en inglés) es una jerga policial de Miami que significa “quitarle las cosas al delincuente”, es decir, incautar bienes como dinero, drogas o armas. En ese sentido, el título original refleja el giro moral de la película: ¿cuándo pasa la incautación a convertirse en apropiación?

Aunque no se confirma que esté basada en un caso real, hay indicios de que toma inspiración de escándalos policiales de Miami en los años ochenta, donde agentes fueron eventualmente procesados por crímenes como tráfico, robos internos y sobornos.

Para su director Joe Carnahan, esta historia emerge como una extensión de su interés por el cine policial con un núcleo emocional: no solo acción, sino personajes dentro de dilemas morales. “El botín” se anticipa como uno de los lanzamientos más destacados del primer trimestre de 2026.