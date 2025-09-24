Netflix tiene entre sus películas más vistas a un filme de fantasía del 2014.

Netflix tiene entre sus películas más vistas a un filme del 2014 que vuelve a ser tendencia y tiene atrapados a todos los fanáticos del género fantasía. Se trata de El Séptimo Hijo, una película protagonizada por Ben Barnes, Jeff Bridges y Julianne Moore y dirigida por Sergei Bodrov.

La historia sigue a Thomas, el séptimo hijo de un séptimo hijo, quien debe abandonar su hogar para entrenarse como aprendiz de mago; esa será primera gran tarea será enfrentar a Madre Malkin, la poderosa reina de las brujas que logró escapar de su encierro. Con esta trama, el filme se encuentra en el quinto puesto del ranking de películas de Netflix.

La película tenía previsto su lanzamiento inicial para el 15 de febrero de 2013, aunque la fecha se pospuso al 18 de octubre del mismo año para terminar la etapa de posproducción. Posteriormente, el estreno volvió a aplazarse hasta el 17 de enero de 2014, a raíz de la ruptura entre Legendary Pictures y Warner Bros., estudio que en un principio iba a encargarse de la distribución.

El 15 de agosto de 2013 se comunicó que Legendary había traspasado los derechos de distribución a su nuevo socio, Universal Studios, que volvió a demorar el lanzamiento. Finalmente, el 27 de noviembre de 2013 se informó un nuevo cambio de fecha: el estreno quedaba fijado para el 6 de febrero de 2015. No obstante, la película llegó antes a algunos países, estrenándose en Francia el 17 de diciembre de 2014.

El séptimo hijo logró una recaudación de 17,2 millones de dólares en Norteamérica y sumó otros 93,4 millones en el resto del mundo, alcanzando así un total global de 114,2 millones de dólares.

Elenco completo de la película El Séptimo Hijo