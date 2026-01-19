Misiones amplía su sistema de alerta temprana con torres inteligentes para prevenir incendios: cómo funciona

El Gobierno de Misiones avanza en la consolidación y ampliación del Sistema de Torres de Vigilancia para Alerta Temprana de Incendios Forestales, una herramienta estratégica que refuerza la capacidad provincial de detección, monitoreo y respuesta rápida frente a focos ígneos. El esquema integra cámaras inteligentes con visión 360°, analítica de video con inteligencia artificial, drones y equipamiento específico, y posiciona a la provincia a la vanguardia nacional en prevención y protección del bosque nativo.

El sistema se apoya en torres de vigilancia equipadas con tecnología de videovigilancia continua que permite observar grandes extensiones del territorio en tiempo real. A diferencia de los métodos basados exclusivamente en focos térmicos satelitales, la detección visual del humo incrementa la certeza sobre la existencia de incendios activos, facilita la verificación inmediata del área afectada y reduce de manera sustancial los tiempos de respuesta. Este enfoque fortalece la protección de las áreas naturales y de los parques provinciales, donde la rapidez de intervención es clave para minimizar daños.

Durante la presentación inicial del sistema, realizada el mes pasado, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el salto tecnológico que representa la iniciativa. “Somos la única provincia del país con este sistema; ni la Nación cuenta con un esquema de alerta temprana de estas características. Tenemos que estar orgullosos los misioneros de ser los únicos en tener algo así”, afirmó, al subrayar el rol del Estado provincial en la inversión preventiva.

Un sistema con tecnología de detección de humo

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, explicó que el objetivo principal es “tener una respuesta más inmediata a los focos ígneos antes de que tomen gran envergadura”, complementando los mecanismos de alerta ya existentes con mayor precisión y confiabilidad. “Al ver una imagen en vivo del terreno, eliminamos la duda de si una señal de calor es realmente un incendio, ya que el humo es un indicador directo de fuego activo. La detección es más rápida porque el sistema funciona en tiempo real, analizando las imágenes al instante con inteligencia artificial”, detalló.

La primera etapa del despliegue contempla tres torres estratégicamente ubicadas: una en el Parque Provincial de la Sierra (zona sur), otra en el Parque Provincial Esmeralda dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí (zona centro), y una tercera en un destacamento de guardaparques sobre la Ruta Nacional 101, en el Parque Provincial Urugua-í (zona norte). Cada torre posee un alcance visual estimado de 30 kilómetros, lo que permite monitorear en conjunto unas 849.000 hectáreas, de las cuales más de 460.540 corresponden a bosque nativo, cerca del 30% de la superficie provincial.

Las estructuras, de aproximadamente 40 metros de altura, cuentan con tres cámaras fijas de 120 grados y una cámara PTZ con capacidad de rotación, inclinación y zoom. Ante una alerta, la cámara PTZ enfoca el incidente y habilita la programación de un vuelo autónomo de dron para obtener coordenadas precisas e imágenes del foco. En pruebas con quemas controladas, el sistema logró detectar humo hasta dos horas antes que las alertas satelitales.

Articulación operativa y respuesta rápida

Confirmada una alerta, el sistema notifica de inmediato al equipo de respuesta más cercano, ya sea Bomberos de la Policía de Misiones, Bomberos Voluntarios, brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego o guardaparques. El primer equipo en arribar evalúa la situación y coordina refuerzos si es necesario, articulando drones, móviles y comunicaciones en tiempo real.

El ministro de Ecología, Martín Recamán, remarcó que la detección temprana “permite intervenir con mayor precisión y rapidez, que es la esencia de la prevención”, y explicó que atacar un foco en sus primeras etapas reduce costos, recursos y el impacto ambiental.

La ampliación del sistema se complementa con nueva inversión en equipamiento para guardaparques y brigadistas: 15 equipos de protección ignífugos, 30 palas corazón, 30 rastrillos segadores, 30 herramientas tipo pulaski, 30 batefuegos, 30 machetes y 30 mochilas forestales para transporte de agua. Además, se incorporaron cinco equipos de ataque rápido Firechief de 500 litros, 16 neumáticos para la flota, una PC y un equipo celular para la central operativa, fortaleciendo el monitoreo y la atención de denuncias ambientales.

Al cierre, Passalacqua agradeció el trabajo del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y convocó a la comunidad a comprometerse con la prevención. “Desde el Estado hacemos todo lo posible con las herramientas disponibles, pero la prevención también es una responsabilidad colectiva”, sostuvo. Con planificación, tecnología y presencia territorial, Misiones consolida una política ambiental activa para resguardar su patrimonio natural frente a un escenario climático cada vez más desafiante.