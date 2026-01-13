Política ambiental con impacto territorial: Misiones redujo la deforestación y afianza un esquema de cuidado sostenible

Tras años de políticas orientadas al cuidado ambiental, el Gobierno de Misiones consolidó una reducción sostenida de la deforestación desde 2022, según el informe anual elaborado por el Ministerio de Ecología correspondiente a 2025. El relevamiento confirma una baja constante en los niveles de desmonte en todo el territorio provincial y destaca el impacto positivo de las políticas ambientales, el control en territorio y el monitoreo permanente de los bosques nativos.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, explicó que el informe forma parte de un trabajo sistemático que se realiza año a año para evaluar el desempeño de la gestión ambiental. “Es un monitoreo que nos permite conocer cómo fue la gestión del Ministerio respecto a la deforestación y medir el impacto real de las políticas públicas que se aplican”, señaló.

Según detalló el funcionario, el objetivo central del relevamiento es evaluar el efecto concreto de las acciones implementadas. “Hablamos de controles, presencia territorial y monitoreo permanente de los bosques nativos. Todo eso se traduce en resultados medibles”, remarcó. En ese sentido, destacó que los datos muestran una tendencia clara y sostenida: “Durante tres años consecutivos registramos reducciones en el porcentaje anual de deforestación. Hoy estamos por debajo de los niveles históricos”.

El informe da cuenta de una política ambiental que combina herramientas técnicas con un fuerte trabajo interinstitucional. Russo subrayó la articulación con las fuerzas de seguridad como uno de los pilares del esquema de control. “En los últimos años trabajamos de manera coordinada con la Policía, la Prefectura y Gendarmería, lo que fortalece la capacidad de fiscalización y respuesta”, indicó.

Además, resaltó el diálogo permanente con el sector productivo, en particular con los productores madereros. “Tenemos mucho intercambio con la mesa de productores, porque el cuidado del monte también requiere consensos y reglas claras para una producción sustentable”, sostuvo.

De cara a 2026, el Ministerio de Ecología se propone profundizar esta línea de trabajo. La estrategia apunta a incorporar más tecnología al monitoreo, fortalecer la articulación institucional y avanzar con una mirada multidisciplinaria que permita sostener la reducción de la deforestación y proteger uno de los patrimonios ambientales más importantes del país.

Se incendia la Patagonia

El operativo de combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces entró este domingo en una fase crítica, con el foco principal puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística. En este marco, brigadistas denuncian precariedad laboral y exigen salario digno, condiciones laborales y pases a planta permanente. El Gobierno de Milei publicó cuáles son las tareas que se están llevando a cabo, pero no explicó cuál es el presupuesto para los trabajadores.

El brigadista del Parque Nacional Los Alerces y delegado de ATE, Hernán Mondino, transmitió un mensaje desde el foco activo en el lago Menéndez. “Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de la Lanín, el Huapi, la Laguna Blanca, el Alerces y queremos llevar un mensaje a la comunidad, en realidad, a las autoridades principalmente”, señaló. Según explicó, la situación laboral de los brigadistas “viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo”.

Mondino remarcó que el reclamo se centra en cuestiones básicas: “Estamos pidiendo lo esencial, un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé el trabajo y una jubilación acorde”. En ese sentido, advirtió que la falta de respuestas los coloca en una situación límite: “Necesitamos las respuestas de manera urgente, si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar”.

El brigadista subrayó que el compromiso de los equipos está intacto, pero que las condiciones actuales dificultan la tarea. “Nosotros queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas”, expresó.