Según el calendario escolar de CABA, las vacaciones de verano finalizan el martes 24 de febrero de 2026.

Con las vacaciones de verano en marcha se conoció cómo será el calendario 2026 en algunas provincias. El mismo fija las fechas de inicio y fin de clases, el receso invernal y las distintas jornadas para docentes y alumnos de todo la Argentina. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó que en la última asamblea del Consejo Federal de Educación “se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo”.

Además, confirmaron “el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria”. Si bien aún no está publicado el calendario escolar, varias provincias ya publicaron sus cronogramas, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Al tener esta información, docentes, estudiantes y familias pueden organizar el fin de las vacaciones de verano y el regreso a las aulas.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano en CABA en 2026?

Según el calendario escolar de CABA, las vacaciones de verano finalizan el martes 24 de febrero de 2026. La vuelta oficial a las aulas está prevista para el día siguiente, por lo que el receso estival concluirá formalmente 24 horas antes del inicio del ciclo lectivo. Además, la Ciudad será de las primeras jurisdicciones del país en comenzar el ciclo lectivo.

¿Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026?

El cronograma quedó estipulado de la siguiente manera:

Nivel inicial y primaria: empiezan el miércoles 25 de febrero de 2026.

Nivel secundario: inicia el lunes 2 de marzo de 2026.

En cuanto a su finalización, será el viernes 18 de diciembre de 2026 en todos los niveles, completando así los 190 días de clase obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación. Otra fecha clave son las vacaciones de invierno, confirmadas del lunes 20 al viernes 31 de julio.

Calendario escolar de la Provincia de Buenos Aires: cuándo empiezan las clases en 2026

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, aún no se publicó el calendario escolar. Pero otras provincias confirmaron cuándo empezarán las clases.

San Luis: inicial y primario empiezan el 23 de febrero, y el secundario el 25.

inicial y primario empiezan el 23 de febrero, y el secundario el 25. Santa Cruz : comenzará su ciclo lectivo el 25 de febrero.

: comenzará su ciclo lectivo el 25 de febrero. Jujuy : las clases comienzan el 23 de febrero en todos los niveles.

: las clases comienzan el 23 de febrero en todos los niveles. Mendoza: nivel inicial, primario, especial, jóvenes adultos y primer año de secundaria inician el 25 de febrero. De segundo a sexto de secundaria comienzan el 2 de marzo.

nivel inicial, primario, especial, jóvenes adultos y primer año de secundaria inician el 25 de febrero. De segundo a sexto de secundaria comienzan el 2 de marzo. Río Negro: empiezan el 18 de febrero para las escuelas que funcionan bajo el Receso Invernal Extendido (RIE).

Qué provincias vuelven a las aulas en marzo de 2026

En Córdoba, Salta, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones y Santa Fe tanto nivel inicial, primario como secundario inician las clases el 2 de marzo.

Mientras que en Chaco, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para el nivel primario, el 3 para los jardines de infantes y el 12 las escuelas secundarias. En Río Negro, el período escolar común empezará el 2 de marzo para todos los niveles.

Por el momento, las provincias de Catamarca, Chubut, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán no publicaron oficialmente sus calendarios escolares para el 2026.