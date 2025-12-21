Chau al calor: los tres vestidos que podés usar para ir a trabajar en verano

Chau al calor: los tres vestidos en tendencia que podés usar para ir a trabajar en verano

Llegó el verano 2026 y uno de los grandes problemas es descifrar qué ponerse cuando hace tanto calor para ir a trabajar. En los días de temperaturas elevadas la gran opción son los vestidos: ofrecen comodidad, frescura y no pierden la elegancia. Cuáles deberías tener en tu ropero para esta temporada.

Cuáles son los tres vestidos que son tendencia este verano: cómo vestirse para ir a trabajar

En medio de las temperaturas sofocantes del verano, elegir un look fresco y para todo el día puede volverse un desafío, pero siempre una gran opción son los vestidos. Conocé qué tipo de vestidos están en tendencia esta temporada 2026 y por qué son la clave para enfrentar el calor.

1. Vestido cruzado

Conocido también wrap dress, el vestido cruzado regresó esta temporada, especialmente en estampados sutiles y colores claros. Se adapta a cualquier tipo de cuerpos, marca la cintura y tiene un escote en v clave para no sofocarse. Además, es una opción que logra ser elegante y divertida al mismo tiempo.

Se puede combinar con sandalias de tiras finas o zapatitos bajos y una cartera tipo bandolera. Para sumar elegancia, funcionan bien los aros medianos y unas gafas de sol clásicas.

Conocido también wrap dress, el vestido cruzado es la opción ideal para el verano

2. Vestido lino midi

Se trata de uno de los más elegidos, ya que la tela es liviana y no se pega al cuerpo, ni genera más calor. Usar un vestido en corte midi es ideal para ir a trabajar, ya que mantiene la elegancia y no es ni muy corto, ni demasiado largo.

Queda ideal con zapatos bajos tipo chatitas, mules o sandalias cómodas, un cinturón de cuero fino en tonos neutros y una tote bag para el día a día laboral. Además, se puede complementar muy bien con joyería minimalista.

Las prendas de lino son clave para combatir la ola de calor

3. Vestido camisero

Es una de las grandes estrellas en esta temporada, ya que logra combinar la frescura y comodidad sin perder la profesionalidad. La clave está la tela que elijas, fundamentalmente debe ser de lino o algodón y evitar el jean. Además, es clave elegirlo en tonalidades neutras o pasteles.

Se puede usar con sandalias cerradas o mocasines, un cinturón ancho para marcar la silueta y una cartera estructurada. Para un toque más sofisticado, suman puntos un reloj clásico y collares delicados.