Chau al calor: los tres vestidos que podés usar para ir a trabajar en verano

Llegó el verano 2026 y uno de los grandes problemas es descifrar qué ponerse cuando hace tanto calor para ir a trabajar. En los días de temperaturas elevadas la gran opción son los vestidos: ofrecen comodidad, frescura y no pierden la elegancia. Cuáles deberías tener en tu ropero para esta temporada.
Cuáles son los tres vestidos que son tendencia este verano: cómo vestirse para ir a trabajar
1. Vestido cruzado
Conocido también wrap dress, el vestido cruzado regresó esta temporada, especialmente en estampados sutiles y colores claros. Se adapta a cualquier tipo de cuerpos, marca la cintura y tiene un escote en v clave para no sofocarse. Además, es una opción que logra ser elegante y divertida al mismo tiempo.
- Se puede combinar con sandalias de tiras finas o zapatitos bajos y una cartera tipo bandolera. Para sumar elegancia, funcionan bien los aros medianos y unas gafas de sol clásicas.
2. Vestido lino midi
Se trata de uno de los más elegidos, ya que la tela es liviana y no se pega al cuerpo, ni genera más calor. Usar un vestido en corte midi es ideal para ir a trabajar, ya que mantiene la elegancia y no es ni muy corto, ni demasiado largo.
- Queda ideal con zapatos bajos tipo chatitas, mules o sandalias cómodas, un cinturón de cuero fino en tonos neutros y una tote bag para el día a día laboral. Además, se puede complementar muy bien con joyería minimalista.
3. Vestido camisero
Es una de las grandes estrellas en esta temporada, ya que logra combinar la frescura y comodidad sin perder la profesionalidad. La clave está la tela que elijas, fundamentalmente debe ser de lino o algodón y evitar el jean. Además, es clave elegirlo en tonalidades neutras o pasteles.
- Se puede usar con sandalias cerradas o mocasines, un cinturón ancho para marcar la silueta y una cartera estructurada. Para un toque más sofisticado, suman puntos un reloj clásico y collares delicados.