H&M en Argentina: en qué sucursales Coto la venden y cuánto cuesta la ropa

H&M, la popular casa de ropa de hombres, mujeres y niños reconocida principalmente por su bajo costo en el exterior, llegó a la Argentina y causó furor en redes sociales. Al igual que el desembarco de Victoria's Secret, que ya cuenta con locales en el Shopping Unicenter y en el Alto Palermo, este nuevo gigante textil ya se encuentra a la venta en la cadena de hipermercados Coto.
La empresa sueca comenzó a comercializar su línea de productos y la noticia se dio a conocer a través de publicaciones de diversos influencers del rubro, como el caso de la "Jefa del Ahorro", quien compartió en su cuenta de X fotos donde se veían los stands completos con mercadería a precios económicos.
Aunque la cápsula de H&M ya se encuentra a la venta desde el lunes, ni Coto ni la propia marca emitieron un comunicado oficial sobre su presencia en el país. Si bien se está recurriendo a una campaña de marketing impulsada por comunicadores de la industria, ya hay todo un público atento y con intenciones de acceder a la vestimenta y accesorios sin la necesidad de recurrir a importadores o viajes al exterior.
Cuánto cuesta la ropa de H&M en Coto
En la imagen que se viralizó en redes sociales se pueden ver los precios de los siguientes productos:
- Camisa de dama: $45.999
- Pantalón de dama Denim: $45.999
- Pantalón de dama Beige: $45.999
- Blusa de dama: $30.999
Según información de otra usuaria de la red social, esta cápsula de H&M solo estará disponible en los siguientes hipermercados:
- Abasto (Agüero 616)
- Ciudadela (Comesaña 4056)
- Nordelta (Agustín M. García 5858)
- Tortugas (Panamericana Km. 36,5)
- Moreno (Av. Victorica 660)
- Mar del Plata (Av. Jorge Newbery 4750)