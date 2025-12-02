Con el fin de promover las vacunas, La Rioja lanza una novedosa campaña de salud para la inmunización

La provincia de La Rioja impulsa una encuesta provincial con el fin de detectar barreras de acceso al sistema de vacunación y comprender las causas de la baja adhesión de la población en los últimos años.

El secretario de Atención Primaria de Salud de La Rioja, Dr. Adolfo Vega, explicó en diálogo con Radio La Torre que el Ministerio de Salud impulsa una encuesta en todo el territorio provincial.

Vega aseguró que no hay problemas de acceso, ya que la población tiene las vacunas a disposición de manera gratuita en distintos puntos: centros de salud, hospitales y vacunatorios fijos. En este sentido, especificó: “Acceder a las vacunas no es un problema de disponibilidad; necesitamos saber qué piensa la gente y por qué no se está vacunando”. También recordó que Argentina posee uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo.

Además, el funcionario desarrolló que la consulta, difundida mediante QR, links oficiales, redes del Ministerio y la página del Gobierno, busca respuestas sinceras para diseñar políticas más efectivas: “Queremos saber si es un problema de acceso, de decisión personal, si falta información o si se han instalado dudas”.

Post pandemia

Vega también reconoció que la post pandemia marcó un quiebre en la confianza social hacia las vacunas. “Antes de la pandemia los índices eran otros. Pensamos que el COVID iba a generar más adhesión, pero ocurrió lo contrario por la cantidad de noticias falsas que circularon. Llegaron a decir que nos ponían un chip para controlarnos”.

El funcionario destacó que la caída de la vacunación está afectando ya a todo el país y su impacto se traduce en los contagios de enfermedades inmunoprevenibles que habían sido controladas. “Cuando no se aplican las vacunas, las enfermedades reaparecen: es lo que vemos con casos de tos convulsa, sarampión o rubéola”.

Una obligación colectiva

Vega insistió en que la vacunación no es solo un derecho sino que es una obligación individual y colectiva, respaldada por leyes nacionales y provinciales. “Una persona que no está vacunada pone en riesgo a otras más vulnerables. Es un acto de responsabilidad y también de solidaridad”, expresó.

Vega informó que la cartera de salud fortaleció la capacitación de vacunadores, la formación en cadena de frío, la gestión de insumos y el registro obligatorio de dosis en el NaomiVac, sistema que permite conocer el estado de vacunación a través del celular. Además, se están implementando estrategias en escuelas y planes personalizados para personas con esquemas incompletos.

Finalmente instó a toda la población a participar de la encuesta: “Les pedimos a todos los riojanos que respondan con sinceridad. Esto nos permitirá mejorar el servicio y llegar a más personas. La vacunación es para todas las edades y es la herramienta más efectiva para evitar formas graves de enfermedad”.