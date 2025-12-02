Eurovisión se enfrenta a una prueba de fuego mientras los países sopesan la participación de Israel

FOTO DE ARCHIVO. Las obras de construcción continúan en la sala principal del Wiener Stadthalle, sede del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, en Viena, Austria

El Festival de la Canción de Eurovisión se enfrenta a un "momento decisivo" el jueves, cuando los miembros del organismo que organiza el certamen podrían votar si Israel puede competir en 2026, mientras algunos países amenazan con retirarse si no se le excluye debido a la guerra de Gaza.

Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se reunirán para debatir nuevas normas destinadas a evitar que Gobiernos y terceros promocionen de forma desproporcionada canciones para influir en los votantes, tras la polémica suscitada este año por el segundo puesto obtenido por Israel.

Si los miembros no están convencidos de que las normas son adecuadas, habrá una votación sobre la participación, dijo la UER, sin nombrar específicamente a Israel.

Los organismos públicos de radiodifusión de Eslovenia, Irlanda, España y Países Bajos han amenazado con boicotear el evento, previsto para mayo en Austria, si se permite la participación de Israel, alegando su preocupación por el número de muertos palestinos en Gaza, que ha superado los 70.000, según las autoridades sanitarias de Gaza.

EUROVISIÓN QUIERE SER APOLÍTICO

El concurso anual televisado de música pop, seguido por unos 150 millones de telespectadores en todo el mundo, pretende ser apolítico, pero la guerra de Gaza lo ha envuelto en la polémica. El boicot de algunos de los principales participantes europeos del certamen, entre ellos España, podría provocar un importante descenso de la audiencia y de posibles patrocinadores.

Este año, los críticos acusaron a Israel de favorecer injustamente el segundo puesto de su participante Yuval Raphael, superviviente del ataque del 7 de octubre contra Israel por parte de milicianos de Hamás que desencadenó el conflicto. Israel no ha respondido a estas acusaciones, pero a menudo argumenta que se ha enfrentado a una campaña mundial de desprestigio.

"Esperamos que el paquete de medidas garantice a los miembros que hemos tomado medidas enérgicas para proteger la neutralidad e imparcialidad del Festival", dijo la UER.

Paul Jordan, un experto en Eurovisión que hizo un doctorado sobre el concurso, dijo que era un "momento decisivo" para el evento.

"Es un verdadero punto de crisis para Eurovisión y la UER. (...) Creo que probablemente tenga que ir a votación", dijo Jordan.

Ben Robertson, de la web de fans ESC Insight, señaló el impacto potencial de una pérdida de audiencia, pero añadió que sin la inclusión de Israel, Eurovisión corre el riesgo de quedarse más aislada.

NORUEGA CALIFICA DE "PROMETEDORES" LOS CAMBIOS PROPUESTOS

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no respondió a una petición de Reuters para hacer comentarios.

La emisora luxemburguesa RTL respaldó los cambios propuestos, mientras que la noruega NRK calificó de "prometedora" la señal de la UER de introducir cambios importantes.

Si prosperara una votación contra Israel, Alemania probablemente se retiraría y no retransmitiría el concurso, dijo a Reuters una fuente de la industria de la radiodifusión. La cadena alemana ARD no hizo comentarios. La emisora anfitriona austriaca ÖRF quiere que Israel compita.

Fuentes de la emisora israelí KAN dijeron a Reuters que consideraban injustificadas las discusiones sobre la exclusión de Israel, afirmando que la KAN cumplía plenamente las normas de la UER. También señalaron el apoyo de KAN a los actos israelíes que han ofrecido lo que describieron como actuaciones memorables en Eurovisión.

Rusia ha sido excluida cada año de Eurovisión desde que invadió Ucrania en 2022.

Con información de Reuters