COTO presentó el “Alfredo Coto Datacenter”, el primero en Argentina con triple certificación internacional

COTO inauguró el “Alfredo Coto Datacenter”, el primer centro privado del país en obtener triple certificación internacional, con una inversión superior a 6,5 millones de dólares.

03 de septiembre, 2025 | 16.19

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2025. – COTO vuelve a marcar un hito en la innovación tecnológica nacional con la inauguración del “Alfredo Coto Datacenter”, el primer y único Data Center privado de la Argentina en obtener triple certificación internacional en diseño, construcción y operación.

 

Con una inversión superior a 6,5 millones de dólares, el proyecto refuerza el compromiso estratégico de la compañía con la transformación digital, la seguridad de la información y la excelencia operativa.

“El Data Center no sólo fortalece nuestra infraestructura tecnológica, sino que nos brinda agilidad, escalabilidad y resiliencia para acompañar el crecimiento de la compañía y ofrecer la mejor experiencia a clientes y colaboradores”, destacaron desde la Dirección de Tecnología y Canales Digitales de COTO .

El nuevo centro es parte de un plan integral de modernización tecnológica que combina lo mejor de ambos mundos: infraestructura propia de última generación junto con soluciones en la nube. Esta estrategia híbrida permite a la compañía consolidar un ecosistema tecnológico de clase mundial, capaz de sostener su expansión y elevar los estándares de la industria en la región .

Con esta inauguración, COTO reafirma su liderazgo en el mercado argentino, continúa invirtiendo en el país y se posiciona como una de las empresas pioneras en infraestructura tecnológica en América Latina .

