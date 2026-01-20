Destrucción del mercado laboral: se perdió el 10,1% del empleo registrado desde la asunción de Milei y Jalil

El cierre de empresas, los despidos masivos y el freno de producción se volvieron moneda corriente desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En ese contexto, la réplica del modelo de ajuste por parte del gobernador Raúl Jalil profundiza la situación: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 4.000 puestos de trabajo, el 10,1% del empleo privado registrado en la provincia de Catamarca.

El informe de la Secretaría de Trabajo toma los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y evidencia la crítica situación que atraviesa el territorio. En noviembre de 2023, había un total de 39.400 empleados registrados y, desde entonces, los números registraron una caída abrupta en términos porcentuales, que llevó la cifra a 35.400 trabajadores.

"En octubre de 2025, la población con trabajo registrado en el país alcanzó los 12 millones de personas y presentó una caída de 0,3% con respecto al mes anterior (33,1 mil personas menos). Cabe recordar que en diciembre de 2024 se registró una caída atípica (del 2,9%) en el total de trabajadores registrados, equivalente a la salida de 388 mil trabajadores en un solo mes", señala el documento.

Esta disminución estuvo vinculada a los "cambios administrativos en el régimen del monotributo social", establecidos en la Resolución 603/2024 del Ministerio de Capital Humano. La modificación en los criterios de permanencia dentro del régimen implicó la "exclusión de un importante número de trabajadores que hasta ese momento figuraban como registrados". En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo un 0,9%. Es decir, de octubre 2024 a octubre 2025 se perdieron 91.100 puestos de trabajo a nivel nacional.

Tras la aprobación del Presupuesto, Milei le transfirió una minera a Jalil

El Gobierno nacional transfirió una minera, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a la provincia de Catamarca, que pasará a tener el control mayoritario sobre los activos de la empresa, junto con la Universidad Nacional de Tucumán.

Así lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que formalizó el retiro del Estado nacional de YMAD. La medida modifica la Ley 14.771 y aprueba el acuerdo firmado en diciembre entre la Nación, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Con la nueva norma, YMAD queda integrada en un 60% por Catamarca y en un 40% por la UNT, sin participación del Estado nacional. Además, el Gobierno deja de designar al presidente del directorio, función que pasará a estar en manos de la provincia.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reducir compromisos fiscales, al señalar que la Nación no participa de las utilidades de YMAD pero la normativa vigente habilitaba eventuales aportes del Tesoro. Según el Ejecutivo, la desvinculación es coherente con el objetivo de ordenar las cuentas públicas y reducir el sobredimensionamiento estatal.