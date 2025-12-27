Knishes de papa y cebolla: la receta económica y rendidora para la mesa de Año Nuevo 2026.

Ya casi es Año Nuevo 2026, por lo que en muchos hogares argentinos ya comenzaron a planificar el menú para esa noche. Una receta que cada vez más elijen a lo largo y ancho del país es la de knishes de papa y cebolla. Económica y rendidora al ser a base de estas dos verduras, es la opción perfecta para la mesa del 31 y 1 de enero.

Receta de knishes de papa y cebolla para Año Nuevo 2026

Los knishes de papa son una gran opción para la mesa de Año Nuevo, más si se planifica un reunión de varias personas, ya que es una receta sumamente rendidora y económica. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos, muy fáciles, que tenés que seguir para lograr este plato cada vez más popular.

Los knishes de papa y cebolla son perfectos para Año Nuevo.

Ingredientes

Masa

500 g de harina 000

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite neutro

250 ml de agua tibia (aprox.)

Relleno

1 kg de papas

2 cebollas grandes

2 cucharadas de aceite o grasa

Sal y pimienta a gusto

Opcional: nuez moscada o pimienta blanca

Preparación

Preparar la masa: en un bol, mezclar la harina con la sal. Agregar el aceite y el agua tibia de a poco hasta formar una masa lisa y suave. Amasar unos minutos, cubrir y dejar descansar al menos 30 minutos para que se relaje. Hacer el relleno: pelar las papas, cortarlas en cubos y hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Colar y pisar hasta lograr un puré rústico. Cortar las cebollas en pluma fina y rehogarlas a fuego bajo con el aceite o grasa hasta que queden bien transparentes y levemente doradas. Mezclar con el puré, salpimentar y condimentar a gusto. Dejar enfriar. Armar los knishes: estirar la masa bien fina, casi transparente, formando un rectángulo largo. Colocar el relleno a lo largo de uno de los bordes y enrollar formando un cilindro. Cortar en porciones de unos 6–7 cm y acomodarlas con el corte hacia arriba, aplastando apenas. Cocción: disponer los knishes en una placa aceitada y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35–40 minutos, hasta que estén dorados por fuera.

Otra opción más rápida es no hacer la masa y comprar tapas de empanadas, pero de esta forma los costos son otros. De todas formas, se trata de una receta muy económica, perfecta para disfrutar durante los festejos de Año Nuevo 2026.