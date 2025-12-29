La clave para una buena ciabatta es una masa muy húmeda y una fermentación paciente.

¿Querés preparar el auténtico pan ciabatta italiano en casa? Esta receta de Paulina Cocina te enseña los secretos para lograr esa miga alveolada y corteza crujiente que lo hacen irresistible. Con ingredientes simples y técnica precisa, podés conseguirlo. El resultado sorprende a todos.

La clave está en entender el proceso. Necesitás harina de trigo, agua, sal, levadura y aceite de oliva. La masa queda muy húmeda y pegajosa, pero es normal. Esa hidratación alta crea los famosos agujeros durante el horneado. No le temas a la textura.

Primero, activá la levadura. Mezclá 10g de levadura seca con 350ml de agua tibia y una cucharadita de miel. Agregá 250g de harina y formá un prefermento. Dejalo reposar 45 minutos hasta que burbujee. Esta base desarrolla sabor y mejora la textura final del pan.

En un bol aparte, combiná 250g de harina con 10g de sal. Volcá el prefermento activo y agregá 30ml de aceite de oliva. Integrá todo con espátula hasta formar una masa uniforme. Tapá y dejá reposar 30 minutos. La masa estará blanda.

La técnica del plegado: secreto para la miga perfecta

Aquí viene el paso crucial. Espolvoreá harina sobre la mesada y volcá la masa. Con manos enharinadas, realizá plegados: estirá y doblá sobre sí misma. Repetí cada 30 minutos, tres veces. Esto desarrolla el gluten sin agregar harina extra.

Después del tercer plegado, dejá fermentar 1 hora completa. La masa duplicará su volumen. Verás burbujas en la superficie, señal de que está lista. Manipulala con cuidado para no perder el aire atrapado dentro. Ese aire forma los alvéolos.

Para formar las ciabattas, dividí la masa en dos. No la amasés, solo dale forma alargada con los dedos. La clásica forma de zapatilla es característica. Colocalas en bandeja enharinada y dejá reposar 20 minutos más. Precalentá el horno a máxima temperatura.

Horneá a 230°C por 25 minutos. Para mejor corteza, poné un bowl con agua en el piso del horno. El vapor ayuda a que la corteza se forme crocante mientras la miga crece. Retirá cuando estén doradas y sonido hueco al golpear.

La técnica de plegado es fundamental para desarrollar el gluten sin amasar.

5 errores que arruinan tu ciabatta y cómo evitarlos

Masa muy seca: Si añadís harina extra, la miga queda compacta. La masa debe ser pegajosa. Usá espátula y harina en manos para manejarla. Fermentación corta: La paciencia es clave. Respetá los tiempos de reposo para desarrollar sabor y textura. Horneado a baja temperatura: Necesitás horno muy caliente para buena corteza. Precalentalo bien. Cortar caliente: Dejá enfriar completamente. Al cortarlo caliente, la miga se aplasta y pierde estructura. No usar harina de trigo: Esta harina tiene más gluten, esencial para aguantar la alta hidratación y crear alveolos.

Dejá enfriar sobre rejilla antes de cortar. La ciabatta perfecta tiene corteza fina y crocante, miga color crema con agujeros irregulares. Ideal para bruschettas, sándwiches gourmet o simplemente con aceite de oliva. Congelá porciones para siempre tener pan fresco.