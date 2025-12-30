Los rituales de Mhoni Vidente para recibir el Año Nuevo 2026: se pueden hacer en casa

Los rituales de Mhoni Vidente para recibir el Año Nuevo 2026: se puede hacer en casa.

Con la llegada del Año Nuevo, miles de personas buscan dejar atrás lo negativo y empezar un nuevo ciclo con energías renovadas. Como cada fin de año, Mhoni Vidente compartió una serie de rituales pensados especialmente para recibir el 2026 con protección, prosperidad y abundancia.

Rituales de Mhoni Vidente para recibir el Año Nuevo 2026

Mhoni Vidente compartió sus rituales para recibir el 2026.

Colores para cerrar el año y cortar malas energías

Uno de los rituales más conocidos está relacionado con la vestimenta del 31 de diciembre. La recomendación es usar ropa blanca combinada con rojo y dorado, colores asociados a la limpieza espiritual, la fuerza y la prosperidad económica. Para quienes no puedan vestirse de esa manera, existe una alternativa simbólica: atarse un listón rojo en el tobillo izquierdo, hacer tres nudos y dejarlo puesto hasta que se caiga solo. Este gesto busca cortar envidias, bloqueos y malas energías acumuladas durante el año.

Corte energético para renovar cuerpo y espíritu

El ritual del corte energético propone un cambio físico con impacto espiritual. En el caso de los hombres, se sugiere llevar el cabello corto y la barba prolija. Las mujeres, en cambio, pueden limitarse a cortar apenas las puntas. El objetivo es soltar cargas del pasado, renovar la energía personal y favorecer la salud integral para el 2026.

Veladora al Arcángel Miguel para protección y éxito

El 1° de enero de 2026, al mediodía, se recomienda encender una veladora roja utilizando cerillos de madera. Junto a la vela, se debe colocar un vaso de vidrio con agua limpia. En ese momento, se sugiere realizar una oración de agradecimiento y pedir protección, fuerza y éxito para el nuevo año. La vela debe consumirse por completo, mientras que el agua se descarta fuera del hogar y se renueva todos los días.

Limpieza del hogar y apertura de caminos

La limpieza energética de la casa es otro de los rituales clave. Mover los muebles, limpiar espejos y ventilar los ambientes ayuda a evitar que la energía se estanque. Además, el 1° de enero se aconseja barrer con una escoba nueva desde adentro hacia afuera y trapear los pisos con una preparación especial, un gesto simbólico que busca abrir caminos y atraer abundancia espiritual y material.

Ritual de los viajes para un 2026 en movimiento

Para quienes desean viajar más durante el año, Mhoni Vidente propone salir después de la medianoche del 31 de diciembre con una valija o mochila nueva, cargada con ropa propia, y dar la vuelta a la cuadra. Este ritual simboliza movimiento, oportunidades y viajes constantes a lo largo del 2026.

Comida, prosperidad y abundancia

El 1° de enero también está asociado a la abundancia alimentaria. Arrojar lentejas, arroz y maíz en la calle para que los pájaros se alimenten representa el deseo de que nunca falte comida en el hogar durante el nuevo año.

Manzanas de prosperidad y rituales para el dinero

Otro ritual popular consiste en perfumar tres manzanas rojas y colocarlas en distintos ambientes de la casa. Luego de 21 días, deben desecharse lejos del hogar. A esto se suma el gesto de pegar un billete en la puerta principal y dejarlo hasta que se caiga solo, como símbolo de atracción de dinero y golpes de suerte.

Ropa interior para atraer prosperidad

Finalmente, se recomienda usar ropa interior roja o amarilla, preferentemente regalada por alguien querido. El 31 de diciembre debe colocarse al revés y guardarse al día siguiente, como una forma de activar la prosperidad y el ingreso constante de dinero.