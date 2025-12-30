Qué atrae el color negro en Año Nuevo.

Cada Año Nuevo vuelve la misma pregunta: qué color usar para recibir el año que empieza. En Argentina, el blanco sigue siendo el tono más asociado a esta fecha y el que la mayoría identifica con buenos augurios, renovación y tranquilidad. Sin embargo, con el bolsillo cada vez más ajustado, y post Navidad, cada vez son menos quienes pueden detenerse a elegir entre una variedad de prendas o, en todo caso, comprar nuevas.

Ya sea por gusto personal, por estilo o por una búsqueda de sentido distinto, muchas personas eligen vestirse de negro para despedir el año, aun sin tener del todo claro qué simboliza o qué se cree que atrae este color en particular. Para algunos representa cierre y protección; para otros, en cambio, una energía que conviene evitar. Pero, ¿qué atrae el color negro en Año Nuevo? A continuación te lo explicamos.

Qué simboliza y qué atrae el color negro en Año Nuevo

Desde el plano simbólico, el color negro suele vincularse con el cierre de etapas y la introspección. En el contexto de Año Nuevo, se dice que atrae la capacidad de dejar atrás lo que ya no funciona, marcar límites y protegerse de situaciones o vínculos que desgastan. No se lo asocia tanto con lo que llega, sino con lo que se termina y queda atrás, como un luto o duelo.

El color negro simboliza el cierre de etapas en Año Nuevo.

También se lo relaciona con la fortaleza personal y la determinación. Usar negro para recibir el año puede leerse como una forma de encarar el nuevo ciclo con más claridad y firmeza, sin tantas expectativas externas. Es una gran opción para quienes sienten la necesidad de ordenar prioridades o tomar decisiones importantes.

Por qué algunas personas eligen el negro y otras prefieren evitarlo

Elegir el negro en Año Nuevo puede sumar si la intención está puesta en cerrar ciclos, protegerse emocionalmente o empezar el año desde un lugar más estable. Sin embargo, hay quienes prefieren evitarlo porque, simbólicamente, el negro también puede asociarse a una energía más "oscura".

Si el deseo para el año que comienza está puesto en la apertura, la alegría o la búsqueda de cambios visibles, otros colores suelen representar mejor esa intención. Ahora bien, si querés dejar atrás lo que te pesa, siempre es necesario duelar antes de abrir nuevas puertas, por lo que el color negro puede ser lo que necesitás este último día de 2025 y el primero de 2026.