Cada color transmite una energía diferente, y si estás pensando qué ponerte en Año Nuevo, saber qué representa cada uno de ellos te puede servir. Según las personas que creen en cuestiones esotéricas, Año Nuevo es una ocasión especial donde las energías están especialmente altas y se pueden usar a nuestro favor para manifestar deseos.
Valentina Reyes, creadora de contenido sobre moda, compartió los significados energéticos de cada color y cómo te conviene vestirte en Año Nuevo según lo que quieras atraer a tu vida este 2026.
No hace falta que te vistas enteramente de este color. Alcanza con una parte de arriba o parte de abajo del tono que elijas, o bien llevarlo en accesorios, zapatos, uñas y/o maquillaje.
Qué transmite cada color para si lo usás en Año Nuevo
1. Amarillo
Abundancia, dinero, éxito y prosperidad. Es ideal si tu intención en 2026 es crecer económicamente, tener nuevos proyectos o estabilidad financiera.
2. Rojo
Amor, pasión, dinero y energía. Es perfecto para las personas que buscan atraer una nueva pareja, conocer a alguien nuevo, reavivar una relación o conectar con su poder personal.
3. Blanco
Paz, calma, limpieza y nuevos comienzos. Si querés un año más liviano, con equilibrio emocional y tranquilidad, el blanco es el color que te conviene usar este Año Nuevo.
4. Verde
Salud, esperanza y crecimiento. Es un color muy usado para pedir bienestar físico, sanación y estabilidad.
5. Azul
Serenidad, armonía y comunicación. Para un año sin caos, con relaciones más sanas y una mente tranquila.
6. Negro
Elegancia, poder y protección. Aunque no es un color muy elegido en Año Nuevo, se usa para manifestar marcar límites y cerrar ciclos.
7. Plateado o dorado
Éxito, brillo personal y logros. Es una gran opción para manifestar reconocimiento, logros y metas grandes.
8. Naranja
Energía, entusiasmo y creatividad. Es un color ideal para atraer motivación, nuevos proyectos, vitalidad, alegría y confianza para hacer grandes cambios.
9. Rosa
Amor, autoestima y vínculos afectivos. Se usa para manifestar amor propio, relaciones sanas, ternura y armonía emocional. Ideal para empezar el año desde un lugar más amable con uno mismo.
10. Violeta
Transformación, espiritualidad y crecimiento interior. Representa la conexión con lo profundo, la intuición y la transmutación de lo negativo en aprendizaje. Muy elegido para cerrar etapas y evolucionar.