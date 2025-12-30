Colores para Año Nuevo: cuáles usar y qué transmiten.

Cada color transmite una energía diferente, y si estás pensando qué ponerte en Año Nuevo, saber qué representa cada uno de ellos te puede servir. Según las personas que creen en cuestiones esotéricas, Año Nuevo es una ocasión especial donde las energías están especialmente altas y se pueden usar a nuestro favor para manifestar deseos.

Valentina Reyes, creadora de contenido sobre moda, compartió los significados energéticos de cada color y cómo te conviene vestirte en Año Nuevo según lo que quieras atraer a tu vida este 2026.

No hace falta que te vistas enteramente de este color. Alcanza con una parte de arriba o parte de abajo del tono que elijas, o bien llevarlo en accesorios, zapatos, uñas y/o maquillaje.

Qué transmite cada color para si lo usás en Año Nuevo

1. Amarillo

Abundancia, dinero, éxito y prosperidad. Es ideal si tu intención en 2026 es crecer económicamente, tener nuevos proyectos o estabilidad financiera.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

2. Rojo

Amor, pasión, dinero y energía. Es perfecto para las personas que buscan atraer una nueva pareja, conocer a alguien nuevo, reavivar una relación o conectar con su poder personal.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

3. Blanco

Paz, calma, limpieza y nuevos comienzos. Si querés un año más liviano, con equilibrio emocional y tranquilidad, el blanco es el color que te conviene usar este Año Nuevo.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

4. Verde

Salud, esperanza y crecimiento. Es un color muy usado para pedir bienestar físico, sanación y estabilidad.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

5. Azul

Serenidad, armonía y comunicación. Para un año sin caos, con relaciones más sanas y una mente tranquila.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

6. Negro

Elegancia, poder y protección. Aunque no es un color muy elegido en Año Nuevo, se usa para manifestar marcar límites y cerrar ciclos.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

7. Plateado o dorado

Éxito, brillo personal y logros. Es una gran opción para manifestar reconocimiento, logros y metas grandes.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

8. Naranja

Energía, entusiasmo y creatividad. Es un color ideal para atraer motivación, nuevos proyectos, vitalidad, alegría y confianza para hacer grandes cambios.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

9. Rosa

Amor, autoestima y vínculos afectivos. Se usa para manifestar amor propio, relaciones sanas, ternura y armonía emocional. Ideal para empezar el año desde un lugar más amable con uno mismo.

Qué color usar en Año Nuevo para que se cumplan tus deseos.

10. Violeta

Transformación, espiritualidad y crecimiento interior. Representa la conexión con lo profundo, la intuición y la transmutación de lo negativo en aprendizaje. Muy elegido para cerrar etapas y evolucionar.