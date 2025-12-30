Looks para Año Nuevo: 3 ideas de tu ropero que podes usar.

Pensar qué ponerse en Año Nuevo puede ser todo un desafío, pero aunque no lo creas, no es necesario que te compres ropa nueva. Con prendas que ya tenés en tu placard y un poco de imaginación, podés tranquilamente recrear looks en tendencia para este verano 2026.

La clave está en "usar distintas texturas y tipos de telas", aconseja Juana Laurizi, creadora de contenido de moda en sus redes sociales. Redes sociales de moda como Pinterest te pueden inspirar a armar looks para estas fiestas sin necesidad de gastar plata de más.

No hace falta que tengas exactamente estas prendas. La idea es que tomes alguno de estos tres estilos como inspiración y, en base a lo que ya tengas en casa, recrees un outfit adaptándose a tu estilo personal. Con accesorios y alguna que otra prenda con volados, encaje, brillos y/o lentejuelas, o bien a partir del calzado, ya podés resolver un look.

3 ideas de looks para Año Nuevo con ropa que ya tengas

1. Conjuntitos blancos con volados y/o encaje

Esta combinación está muy en tendencia. Se trata de conjuntos de encaje y/o con volados (top + mini falda) que vienen en diferentes cortes y diseños. Algunos tops son más rectos, clásicos y cortos, y otros tienen mangas como una musculosa.

3 ideas de looks para Año Nuevo.

Vienen en diferentes colores, pero en blanco y en negro van a estar especialmente en tendencia. Además, "el conjunto lo podés usar después en todo el verano", sugiere la creadora del video. Podés agarrar de tu placard cualquier top o falda de encaje que tengas.

Si no tenés las dos partes, no te preocupes, con una sola basta. Combinala con algo básico del mismo color. Quedan muy bien con botas, sandalias, tacos o stilettos bajos.

2. Estilo boho

El estilo boho va a reinar este 2026. Se trata de usar prendas bohemias, como camisolas blancas y sueltas, con volados y detalles, tops o faldas con flecos y brillos, vestidos blancos con cinturones, shorts marrones o de color beige, entre otras prendas por el estilo.

"Lo podés combinar como medio rockero o más boho chic, con volados, con cuero, con texanas...", agrega la tiktoker. Buscá en tu ropero alguna prenda blanca o marrón que tengas, o bien con algún detalle boho. Las botas texanas, los shorts de jean desflecados y muchos accesorios también le suman mucho al look.

3. Brillos y lentejuelas

Esta opción es ideal si sos fanática del dorado y el plateado. Las lentejuelas en especial van a ser un infaltable de este verano 2026 y se van a estar viendo tanto en vestidos como en faldas, especialmente en dorado y plateado, pero también en negro, blanco y otros colores vivos.

Si tenés alguna prenda con lentejuelas o brillos en tu placard, usala como base para el outfit y buscá cómo combinarla. Por ejemplo, si tenés una parte de abajo con brillos y/o lentejuelas, podés combinarla con una remera lisa blanca o negra bien básica. En los pies, podés usar sandalias, tacos o botas.

