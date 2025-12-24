Chau pollera tubo negra: la falda que va a ser tendencia este verano 2026.

Una nueva pollera va a ser tendencia este verano 2026 y desplazar por completo a las típicas faldas tubo negras. Durante años, esta prenda básica formó parte de todos los outfits nocturnos por ser un comodín muy fácil de combinar con cualquier cosa, pero las tendencias indican la llegada de otra muy diferente.

Se trata de las mini faldas de lentejuelas, que van a reinar este verano 2026. Durante todo este 2025, modelos e influencers de la moda llenaron Pinterest usando este tipo de faldas. Se pueden usar tanto para el día como para la noche y elevan cualquier look sin hacer muchos esfuerzos.

Estas polleras de lentejuelas ya empezaron a verse en el street style de las ciudades de la moda, combinadas con básicos como remera blanca o negra, con sandalias con taco, ballerinas, chatitas o botas texanas. Es una opción muy versátil para combinar tanto de día como de noche.

Mini faldas de lentejuelas: cómo combinarlas esta Navidad

1. Con remera oversize manga corta + stilettos bajos

Esta combinación va tanto para el día como para la noche. Como las faldas de lentejuelas ya se llevan todo el protagonismo, nada mejor que una remera manga corta básica para acompañarla. Las oversize le dan un toque más urbano y descontracturado, ideal para contrastar con unos stilettos negros bajos, bien clásicos y elegantes.

Mini de lentejuelas en tendencia para este verano 2026.

2. Con remera manga corta con nudito en la cintura + botas caña alta

Si sos fanática de las botas caña alta o texanas, la mini de lentejuelas también va muy bien. Podés acompañar con una remera bien al cuerpo manga corta. Si te va un poquito larga, podés hacerle un nudo al costado, a la altura de la cintura. Esto le va a dar más protagonismo a la piel, en contraste con las botas altas, que cubren gran parte de la pierna.

Mini de lentejuelas en tendencia para este verano 2026.

3. Con camisa blanca + sandalias con taco

Las sandalias con taco le dan un toque mucho más nocturno y elegante, ideal para salir a tomar algo. Podés combinar con una camisa blanca, con los primeros botones desabrochados para darle un aire más descontracturado.

Mini de lentejuelas en tendencia para este verano 2026.

4. Mini de lentejuelas de algún color + zapatillas

Para un look más diurno y street style, este combo es ideal. Si te gustan los colores, puede ser una mini de algún color que te guste, como rosa, violeta, azul, amarillo o verde. A esto le podés agregar unas zapatillas para darle un toque fresco y relajado al look.

Mini de lentejuelas en tendencia para este verano 2026.

5. Mini plateada + parte de arriba negra

Por último, no puede faltar la combinación mini de lentejuelas con parte de arriba negra. Sea de cual sea el color de la falda, el negro va a quedar muy bien para la noche. Podés optar por una camiseta negra bien al cuerpo, una musculosa o una manga corta.