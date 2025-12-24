Elegir qué ponerse esta Navidad puede ser todo un desafío, pero estas cinco ideas de looks seguramente te inspiren a encontrar algo en tu placard. Joaquina Tur, influencer de moda, compartió sus ideas de outfits que podés armarte con lo que ya tenés.
"La clave es usar looks creativos, cancheros y fieles a nuestro estilo personal, usando prendas que después podemos volver a usar. Basta de comprar algo solo para una noche", sostiene.
En vez de ir a último momento a comprarte ropa cara que además sea una moda pasajera, mejor revolvé tu placard y fijate si tenés alguna de estas prendas. Incluso teniendo ropa básica te podés armar un buen look sin necesidad de gastar de más.
5 ideas de looks para esta Navidad
1. Falda con brillos + básico arriba
Las faldas con brillos son ideales para las fiestas. "Puede ser una remera lisa, una camisa blanca o un top, según qué tan formal sea tu plan. Es súper versátil y se puede adaptar a cualquier tipo de estilo, y la pollera después la usás un montón de veces más", aconseja la influencer.
2. Vestidos lenceros
Se trata de vestidos que se usan normalmente como lencería, pero que ahora se usan en el día a día. "Están super en tendencia. Delicado, cómodo y se adapta a distintos estilos. Podés llevarlo más minimalista o llevar accesorios si sos más del estilo boho", detalla.
3. Short sastrero + top
Esta combinación "nunca falla", cuenta Joaquina, ya que es cómodo y canchero. "Si vas a invertir en prendas, invertí en cosas que después vuelvas a usar. Elegí el corte del top según lo que más te favorezca a tu morfología", sugiere.
4. Jean + remera básica con brillitos
"A veces pensamos que la Navidad tiene que ser súper producida y no siempre es así. Con un jean y una remera básica con brillitos ya estás divina", agrega. Y agrega que si no tenés una remera con brillitos, podés comprarlos en una mercería y coserlos vos misma.
5. Vestido liso y básico
Por último, el clásico vestido liso y básico. "Es un comodín total. Si sos más del estilo boho o rocker sumale un cinturón, y si sos más del estilo minimalista sumale unos collarcitos y ya estás. No hace falta rebuscártelas tanto para armar un buen look", concluye.