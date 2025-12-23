Recetas de ensaladas para Navidad y Año Nuevo: las mejores para acompañar el asado

El asado suele ser la opción más elegida para celebrar Navidad y Año Nuevo en Argentina. Y como plato principal, siempre es clave acompañarlo con guarniciones que aporten frescura, en medio del calor sofocante del verano. Qué tipos de ensalada se pueden hacer.

Las mejores ensaladas para acompañar el asado en Navidad y Año Nuevo

Llegaron las fiestas y las ensaladas son las infaltables de la mesa cuando se hace asado. Desde las opciones clásicas que no pueden faltar hasta combinaciones más modernas con toques agridulces, estas son las recetas que podés preparar para disfrutar de algo más que lechuga y tomate, pero sin esforzarte tanto.

1. La clásica ensalada rusa (versión festiva)

Es la reina de las fiestas en Argentina. Su cremosidad marida a la perfección con el vacío o el lechón.

Ingredientes: 3 papas medianas, 2 zanahorias, 1 taza de arvejas (pueden ser frescas o de lata), 250 g de mayonesa de buena calidad, un chorrito de limón, sal y pimienta.

Paso a paso:

Pelá las papas y las zanahorias. Cortalas en cubos pequeños y parejos (esto es clave para que la cocción sea uniforme). Herví los vegetales por separado en agua con sal: primero la zanahoria (que es más dura) y luego la papa. Cuidá que no se deshagan; tienen que estar tiernas pero firmes. Una vez listos, colalos y dejalos enfriar completamente. Si usás arvejas frescas, dales un hervor rápido; si son de lata, enjuagalas bien. En un bowl amplio, mezclá los vegetales fríos con la mayonesa, el limón y la pimienta. Es clave dejarla en la heladera al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten.

La ensalada rusa es el infaltable de las fiestas de fin de año por su tradición y frescura

2. Ensalada de rúcula, parmesano y almendras

Si buscás algo elegante y rápido para contrarrestar la grasa de la costilla, esta es la opción ideal por su toque amargo y crocante.

Ingredientes: 2 atados de rúcula fresca,1 taza de tomates cherry (o 2 tomates redondos cortados en cubos), 100g de queso parmesano en hebras o lascas, un puñado de almendras tostadas, aceite de oliva, aceto balsámico y sal.

Paso a paso:

Lavá muy bien la rúcula, secala (es fundamental que no tenga agua) y quítale los tallos más largos. Colocá las hojas en una ensaladera chata para que se luzcan y distribuí los tomates por encima. Agregá el queso parmesano por encima. Podés usar un pelapapas para sacar láminas finas del trozo de queso o simplemente rallarlo. Picá las almendras groseramente y esparcilas. Justo antes de llevar a la mesa, rociá con un buen aceite de oliva y un toque de aceto. No la condimentes antes porque la rúcula se marchita rápido.

La ensalada de rúcula, tomates cherry y parmesano aporta elegancia y contrasta perfectamente con la carne

3. Coleslaw

Ideal para acompañar el cerdo o cortes con mucha grasa, ya que el vinagre limpia el paladar.

Ingredientes: Medio repollo blanco, medio repollo morado, 1 zanahoria grande rallada, 3 cucharadas de crema de leche, 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de vinagre de manzana, una pizca de azúcar y sal.

Paso a paso:

Cortá ambos repollos en tiras bien finitas (estilo juliana). Lavalos y escurrilos muy bien. Rallá la zanahoria fina y mezclala con los repollos en un bowl grande. En un recipiente aparte, prepará el aderezo mezclando la mayonesa, la crema, el vinagre, el azúcar y la sal. Batí hasta que quede una salsa homogénea. Volcá el aderezo sobre los vegetales y mezclá bien para que todo quede integrado. Dejala reposar en la heladera para que el repollo se ablande un poquito con el ácido del vinagre.