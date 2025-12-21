Receta de tomates rellenos con arroz y atún: cómo hacerlos

Una receta clásica de verano que aprovecha ingredientes habituales y se adapta a distintos contextos, desde comidas familiares hasta reuniones informales

Los tomates rellenos forman parte del recetario clásico de la cocina hogareña y suelen destacarse por su frescura y practicidad. Dentro del universo de las recetas frías, esta preparación combina ingredientes simples y rendidores, ideales para resolver almuerzos livianos o entradas veraniegas sin resignar sabor ni valor nutricional.

Una preparación clásica dentro de las recetas frías

Esta elaboración se consolidó como una de las opciones más elegidas en épocas de altas temperaturas. Los tomates rellenos permiten aprovechar productos habituales de la despensa y adaptarse a distintas variantes, aunque la combinación de arroz y atún sigue siendo una de las más populares.

Además de su sabor equilibrado, se trata de una receta pensada para compartir, ya que las cantidades rinden aproximadamente diez porciones. El contraste entre la frescura del tomate y la cremosidad del relleno genera un plato completo, fácil de presentar y apto para diferentes contextos, desde una mesa familiar hasta una reunión informal.

Ingredientes necesarios para tomates rellenos con arroz y atún

Para preparar esta receta, se requieren los siguientes ingredientes:

1 kg de tomate.

600 gramos de arroz integral cocido.

5 latas de atún.

5 huevos.

60 gramos de aceitunas verdes.

5 cucharadas de mayonesa.

Sal y pimienta, a gusto.

La elección del arroz integral aporta una textura firme y un perfil nutricional más completo, mientras que el atún al natural permite mantener una preparación liviana.

Paso a paso para el relleno de arroz y atún

El relleno es el corazón de esta receta y se arma de manera sencilla siguiendo estos pasos:

Colocar en un bowl el arroz integral previamente cocido y frío. Incorporar el atún y los huevos duros picados. Agregar las aceitunas verdes cortadas en trozos pequeños. Condimentar con sal y pimienta según preferencia. Sumar la salsa mayonesa y mezclar hasta lograr una pasta homogénea, cremosa y bien integrada.

Este relleno puede ajustarse en textura agregando o reduciendo la cantidad de mayonesa, siempre buscando una consistencia que permita rellenar sin que se desarme.

Cómo preparar los tomates para el relleno

Preparar correctamente los tomates es clave para que mantengan su forma y funcionen como un contenedor firme para el relleno

La preparación de los tomates es clave para obtener un buen resultado final. El procedimiento recomendado es el siguiente:

Lavar bien los tomates y secarlos. Con un cuchillo, cortar un círculo en la parte superior, cuidando de no perforar el fondo ni los costados. Realizar una cruz en el interior y, con ayuda de una cuchara, retirar la pulpa con cuidado. Reservar la pulpa en otro recipiente para utilizarla en ensaladas, salsas u otras recetas.

Este paso permite que el tomate conserve su forma y funcione como un contenedor firme para el relleno.

Armado final y presentación de los tomates rellenos

Una vez listos el relleno y los tomates ahuecados, solo resta completar la preparación. Cada tomate se rellena de manera generosa con la mezcla de arroz y atún, presionando suavemente para evitar espacios vacíos. La decoración queda a criterio, pudiendo sumar rodajas de aceituna, huevo picado o hierbas frescas.

Los tomates rellenos pueden servirse fríos y conservarse en heladera hasta el momento de llevarlos a la mesa. Esta receta se posiciona como una alternativa práctica, rendidora y adaptable, ideal para quienes buscan platos simples dentro del repertorio de recetas tradicionales.