5 diseños de uñas elegantes y minimalistas para esta Navidad: el paso a paso para hacerlas en casa.

Uñas para esta Navidad 2025: 5 diseños elegantes para lucirte estas Fiestas.

Navidad es la oportunidad perfecta para experimentar diseños de uña navideños que combinen con tu outfit. No hace falta que vayas a un salón de belleza para hacerte estos diseños, que además de ser muy elegantes y estar en tendencia, son minimalistas y muy simples de hacer en casa. Lo que sí, vas a necesitar un pincel finito para uñas.

No necesariamente tenés que pintarte las uñas de rojo y verde liso para tener un diseño navideño. Hay muchos diseños de uñas muy simples y sencillos de hacer que te pueden inspirar. A continuación, te mostramos 5 opciones de diseños de uña navideños que te podés hacer para este 24 a la noche.

5 diseños de uñas para esta Navidad

1. Vía láctea con brillo plateado en la punta

Este diseño es sofisticado y elegante sin ser tan cargado como otros. Es ideal si te gustan las francesitas pero querés probar algo diferente. En lugar de la típica línea blanca en los bordes, se usa un brillo plateado.

Diseños de uñas para esta Navidad.

Podés usarlas del largo y forma que más te gusten, aunque la tendencia es en formato ovalado o almendrado y largas para que se luzca mejor el diseño. Tranquilamente te las podés hacer en casa con un esmalte vía láctea y otro de brillos plateados. Finalizá con una capa de brillo transparente.

2. Francesitas doradas con estrella plateada

Si querés un diseño un poco más llamativo pero aún así elegante, estas uñas son para vos. Son ideales si preferís las uñas un poco más cortas o de largo medio. Consiste en hacerte una base de color vía láctea y un borde de francesita de color dorado.

Diseños de uñas para esta Navidad.

Luego, con un pincel muy fino y mucho cuidado, dibujás unas estrellas de color plateado bien pequeñas y con puntas alargadas. En el centro podés poner algún strass negro o plateado. Divertite experimentando diferentes lugares donde dibujarte las estrellas. Finalizá con una capa de brillo transparente.

3. Vía láctea con cintas y moños rojos

Otro diseño muy minimalista y elegante es este. Consiste en hacerte una base de color vía láctea y, con un pincel muy fino y un esmalte rojo, dibujar cintas como las de los regalos navideños.

Diseños de uñas para esta Navidad.

Es un diseño muy simple y original que sin dudas se va a llevar todas las miradas. Podés dibujar las cintas direccionadas para el lado que vos quieras. Divertite probando diferentes formas. En una de las uñas, dibujá un moño. Finalizá con una capa de brillo transparente.

4. Rojo + diseños de lunares navideños

Si querés llevar tu diseño un poco más allá, sin perder lo clásico y minimalista pero con un toque de color, este diseño es para vos. Pintate de rojo algunas de tus uñas (dos o tres por cada dedo) y alterná con un diseño de lunares en el dedo de al lado.

Diseños de uñas para esta Navidad.

Para esto, pintate de vía láctea las uñas que quieras y luego dibujá lunares pequeños con un pincel fino, con colores navideños: puede ser verde, el mismo rojo, dorado o plateado. Finalizá con una capa de brillo transparente.

5. Francesitas con borde rojo y strass de perlas

Por último, este diseño navideño y elegante es ideal para las fanáticas de las francesitas y el rojo. Consiste en hacerte una base de vía láctea con el borde de las francesitas en esmalte rojo.

Diseños de uñas para esta Navidad.

Alrededor del borde rojo, vas a colocar muchos strass de color perla bordeando la línea roja. Finalizá con una capa de brillo transparente.