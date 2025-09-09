Chau francesitas: así son las uñas Glow French que son furor para esta primavera 2025.

Las uñas Glow French son la tendencia que se viene en manicuría para esta primavera 2025 y no vas a dejar de verlas por todos lados. Desde hace décadas se usan las típicas francesitas, con su línea de grosor intermedio o grueso de color blanco. Si bien son un clásico que nunca va a pasar de moda, las Glow French llegaron para reemplazarlas por completo.

Estas uñas son una reversión de las francesitas, pero con una línea blanca mucho más fina. Aunque pueda parecer un detalle, cambia por completo la forma en la que se ve la uña, estilizándola, haciéndola parecer más larga y dando el efecto visual de que los dedos son más delgados y largos. Además, son mucho más minimalistas, ideales si buscás transmitir una imagen elegante y sofisticada.

Desde el Clean Girl Look, con sus prendas minimalistas y sus peinados con geles, la tendencia es verse lo más natural posible. Lo mismo se vio reflejado en el maquillaje: ya no se usan las sombras de ojos intensas, los labiales en tonos fuertes ni la base de un color totalmente bronceado. Ahora se apunta a lo simple, lo natural y lo efortless. Por todas estas razones, las Glow French son la tenencia para esta primavera.

Cómo hacerse las uñas Glow French

Hailey Bieber y otras celebridades íconos de la moda impusieron estas uñas. Otra diferencia con las francesitas tradicionales es que, en lugar de la típica base rosa con puntas blancas definidas, apuesta por un acabado mucho más delicado. El secreto está en difuminar la línea que separa la base transparente de la uña y la zona más clara de la punta, logrando un degradado sutil que se percibe natural y refinado.

La idea es que la punta se vea un poco más clara que el resto, pero sin un borde evidente. Para terminar, se aplica un top coat brillante que aporta luminosidad y ayuda a mantener el esmaltado impecable durante más tiempo. En cuanto al formato de las uñas, podés usar las que más te gusten: largas, cortas, cuadradas, almendradas o redondas. Sin embargo, cabe destacar que entre las cortas y las largas, las cortas están ganando mucho más protagonismo esta temporada.