Así son las uñas Glass French, la tendencia para esta primavera 2025 que impulsó Dakota Johnson

Así son las uñas Glass French, la tendencia para esta primavera 2025.

Las uñas Glass French son la nueva tendencia para esta primavera 2025. Desde el año pasado, los diseños de uñas minimalistas se coronaron en el podio. Dakota Johnson, una de las exponentes principales del minimalismo en moda, fue vista usándolas y desde entonces los expertos en moda aseguran que será la tendencia del año.

El enfoque de Dakota a la hora de vestirse, peinarse y maquillarse es "menos es más". Es por esto que siempre la vemos con prendas clásicas, atemporales y que no pasan de moda. De igual manera, utiliza este criterio a la hora de hacerse las uñas. En el 59º Festival de Cine de Karlovy Vary, la actriz apareció con un vestido negro de Gucci hecho a medida y unas uñas “Glass French Manicure”.

Dakota Johnson con sus uñas Glass French.

Este diseño fue creado por su manicurista de confianza, Mo Qin. Se trata de una versión más suave y luminosa de la uña clásica francesa. Consiste en una base translúcida color rosado con un borde blanco difuminado, casi imperceptible. Es un look limpio y discreto, pero impactante en su simplicidad. Estas uñas te hacen ver limpia y arreglada y te dan esa imagen de efortless look (look sin esfuerzos).

Qué es la Glass French Manicure y cómo hacerlas en casa

Si ya te aburriste de las clásicas francesitas, esta versión más fresca te puede gustar. La manicurista Isabel Cárdenas-González la describe, en diálogo con Real Simple, como “una reinterpretación con brillo tipo cromado, como un iluminador húmedo para tus uñas”. En lugar de un borde blanco marcado, se aplica un acabado traslúcido y esfumado que capta la luz de forma sutil.

Uñas Glass French.

Combinado con una base rosada, da la ilusión de uñas naturalmente perfectas, pero con un pulido extra. Es como si fuesen unas francesitas, pero mucho más difuminadas y transparentes. Para la base, se usan esmaltes ultratranslúcidos. Luego, con un pincel fino, se aplica un blanco translúcido en la punta, sin líneas duras, solo con un destello suave. Se finaliza con un top coat de alto brillo que aporta ese efecto vidrioso.