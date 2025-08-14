Vuelve este color: así son las uñas que se van a usar esta primavera 2025.

Hay un color de uñas muy clásico, atemporal y elegante que estuvo en tendencia años atrás y que va a volver a usarse esta primavera 2025. Como cada temporada, los diseños y colores de uñas que se ponen de moda van cambiando. Esta vez, vuelve un color que suele verse mucho durante las épocas de sol y calor.

Se trata del blanco. Este tono de uñas es ideal para levantar los looks en primavera y verano y darles un toque de frescura, sin dejar de perder elegancia. Además, al ser un color neutro es muy fácil de combinar con cualquier cosa, sin importar lo que te pongas. También quedan muy bien con cualquier joyería, ya sea dorada o plateada.

Estas uñas forman parte de la estética Clean Girl Look, que apunta al minimalismo, a la frescura, la simplicidad y a dar esa imagen de limpia o recién bañada. Además, las uñas blancas son ideales para lucir en verano con la piel bronceada. A continuación, te mostramos varios diseños de uñas en color blanco para que te inspires que van más allá de aplicarte simplemente un esmalte blanco. Además, estos son diseños muy fáciles de hacer en casa.

Uñas blanca en tendencia para esta primavera 2025: ideas de diseños

1. Milky White Nails

Estas uñas son de un color blanco lechoso en lugar de blanco normal. Lo que las diferencia es que aportan un look mucho más delicado, sin llegar a ser un blanco intenso, sino más bien traslúcido. Dales a tus uñas la cantidad de capas que quieras según qué tan intenso te guste que se vea el blanco. Quedan bien en uñas cortas y largas, en forma cuadrada, almendrada o redonda.

Uñas blancas en tendencia para esta primavera 2025.

2. Blancas perladas

El blanco perlado es un color que se va a estar viendo mucho en uñas. Son ideales si querés unas uñas blancas pero con un toque distintivo y original, sin perder clase y elegancia. Estas uñas imitan el efecto brilloso de las perlas. Se hacen con un esmalte blanco normal y con un polvo especial para uñas que se coloca arriba.

Uñas blancas en tendencia para esta primavera 2025.

3. French Nails con líneas curvas abstractas

Estas uñas son una alternativa a las francesitas. Se suele llevar la línea blanca normal en algunas de las uñas, mientras se alterna con otras con diseños de líneas curvas. Esto le da un toque original, pero al ser francesitas, no dejan de ser clásicas y combinar con todo. Experimentá haciéndote diferentes diseños de líneas curvas.

Uñas blancas en tendencia para esta primavera 2025.

4. Base blanca con diseño de corazones pequeños en blanco

Este diseño se está viendo mucho por todo Pinterest. Se usa un color traslúcido de base, generalmente rosado y similar a tu tono de piel, y arriba se realizan diseños de corazones pequeños en color blanco. Dale una capa de brillo arriba al finalizar.

Uñas blancas en tendencia para esta primavera 2025.

5. White Polka Dot Nails

Las uñas Polka Dot son tendencia este 2025. Se trata de un diseño de lunares. De base, utilizá un color rosa traslúcido. Arriba, realizá pequeños puntitos en forma de lunares. Pueden ser del tamaño que más te guste.