Uñas en tendencia para septiembre 2025: los 3 colores que más se van a usar.

Hay tres colores de uñas que van a ser tendencia este septiembre 2025, ideales para usar en primavera y lucir tus uñas. Si ya te cansaste de los colores que usás siempre o necesitás inspiración, estos tres colores te van a encantar. Hay para todos los gustos, tanto para las más clásicas como para las amantes de los colores vibrantes.

Estos colores son virales en Pinterest y en otras redes sociales y también son recomendados por expertos en manicuría. Mandy Paul, artista de uñas en Tricoci Salon & Spa, conversó con Real Simple y contó cuáles son los tres colores más elegidos para esta temporada de septiembre y que se van a ver por todos lados.

Los 3 colores de uñas en tendencia para septiembre 2025

1. Terracota

El terracota es una versión más clásica y apagada del naranja, muy rústica y elegante. Es ideal si tenés subtono de piel cálido o querés un color de uñas que te combine con todo, sin dejar de darle un toque de color. “Es estacional sin ser cursi, y su tono terroso es una alternativa ideal para quienes están listas para algo diferente de los colores veraniegos”, cuenta Paul.

2. Berry intenso

Si te gustan los tonos rojizos, el berry intenso es para vos. A diferencia del colorado tradicional, el berry tiene un toque de tintes violetas, sin llegar a ser bordó oscuro. Quedan muy bien tanto en uñas cortas y largas como en ovaladas y cuadradas. “Aportan un toque rico que complementa tanto la diversión de fin de verano como la moda de clima fresco”, dice la experta.

3. Marrón ciruela

El marrón ciruela es perfecto si sos más clásica y solés optar por colores neutros. Este tipo de marrón tiene un subtono violeta también, lo cual lo convierte en un tono único y elegante. "Estoy viendo que las clientas se sienten atraídas por estos tonos por su sofisticación y su naturaleza de ‘va con todo’", dice Paul. Es excelente si solés elegir el negro pero querés cambiar un poco.